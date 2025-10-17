Advertisement
trendingNow12966186
Hindi Newsक्रिकेट

18 छक्के... 31 चौके और 399 रन, भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे इतिहास का सबसे बड़ा महारिकॉर्ड, तूफानी बैटिंग देख कांप उठे थे गेंदबाज!

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज की शुरुआत होने जा रही है. पर्थ में पहला मुकाबला खेला जाएगा. दोनों देशों के बीच वनडे मुकाबला हो और रिकॉर्ड्स न बनें, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है. आगामी सीरीज में भी कई रिकॉर्ड बनने वाले हैं. इससे पहले हम एक ऐसा रिकॉर्ड निकालकर लाए हैं, जो 2023 में बना. अपने घर पर खेलते हुए भारत ने यह महारिकॉर्ड बनाया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 17, 2025, 09:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

18 छक्के... 31 चौके और 399 रन, भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे इतिहास का सबसे बड़ा महारिकॉर्ड, तूफानी बैटिंग देख कांप उठे थे गेंदबाज!

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज की शुरुआत होने जा रही है. पर्थ में पहला मुकाबला खेला जाएगा. दोनों देशों के बीच वनडे मुकाबला हो और रिकॉर्ड्स न बनें, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है. आगामी सीरीज में भी कई रिकॉर्ड बनने वाले हैं. इससे पहले हम एक ऐसा रिकॉर्ड निकालकर लाए हैं, जो 2023 में बना. अपने घर पर खेलते हुए भारत ने यह महारिकॉर्ड बनाया. दरअसल, यह रिकॉर्ड सबसे बड़े टोटल का है. आइए जानते हैं...

18 छक्के... 31 चौके और 399 रन

दरअसल, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर 399/5 है. यह भारतीय टीम के नाम है, जो 2023 में इंदौर में बना. विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना खेलते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने तूफानी बैटिंग से कंगारू गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी थीं. श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने शतक ठोका था. वहीं, केएल राहुल और सूर्यकुमार यादव ने ताबड़तोड़ फिफ्टी बनाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाल स्कोर दर्ज किया. पहले बैटिंग करते हुए भारत की ओर से इस पारी में 18 छक्के और 31 चौके लगाए गए. आइए मुकाबले के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत ने पहले की थी बैटिंग

24 सितंबर 2023 को इंदौर में खेले गए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. भारतीय टीम को महज 16 के स्कोर पर ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में बड़ा झटका लगा. इस सलामी बल्लेबाज ने 12 गेंदों में 8 रन बनाए. इसके बाद श्रेयस अय्यर ने शुभमन गिल के साथ दूसरे विकेट के लिए 200 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया. अय्यर ने 90 गेंदों में 3 छक्कों और 11 चौकों के साथ 105 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल 97 गेंदों में 104 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारी में 4 छक्के और 6 चौके शामिल रहे.

अय्यर-गिल के बाद चले ये दो बल्लेबाज

टीम 243 के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा चुकी थी. यहां से कप्तान केएल राहुल ने ईशान किशन के साथ चौथे विकेट के लिए 59 रन जोड़ते हुए टीम को 300 के पार पहुंचा दिया. केएल राहुल ने टीम के खाते में 52 रन का योगदान दिया, जबकि सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों में ताबड़तोड़ 72 रन बनाते हुए टीम को 399 के स्कोर तक पहुंचा दिया. मेहमान टीम की ओर से कैमरून ग्रीन ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि जोश हेजलवुड, सीन एबॉट और एडम जांपा ने 1-1 विकेट अपने नाम किए.

ऑस्ट्रेलिया को 217 रन पर समेट जीता मैच

जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 28.2 ओवरों में महज 217 रन पर सिमट गई. इस टीम के लिए डेविड वॉर्नर ने 39 गेंदों में सर्वाधिक 53 रन बनाए, जबकि सीन एबॉट ने 54 रन की पारी खेली. भारत ने मुकाबला डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 99 रन से जीता. भारत की तरफ से रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा ने 3-3 विकेट हासिल किए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट निकाले. इनके अलावा, मोहम्मद शमी ने 1 विकेट अपने नाम किया.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

India vs AustraliaIND VS AUS ODI

Trending news

न तो 'अल नीनो' ना ही 'ला नीना' इस कारण डूब रहा भारत, गर्म होती दुनिया का पड़ रहा असर
Monsoon
न तो 'अल नीनो' ना ही 'ला नीना' इस कारण डूब रहा भारत, गर्म होती दुनिया का पड़ रहा असर
ये तो 'स्पेशल 26' से भी शातिर निकले! CBI अफसर बन लगाई थी 58 करोड़ों की चपत
Digital Arrest Scam
ये तो 'स्पेशल 26' से भी शातिर निकले! CBI अफसर बन लगाई थी 58 करोड़ों की चपत
नहीं चल पाई स्कूलों की मनमानी, ट्रांसजेंडर टीचर को सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय
Supreme Court
नहीं चल पाई स्कूलों की मनमानी, ट्रांसजेंडर टीचर को सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय
डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा भारत, नाग MK-2 मिसाइल का सफल परीक्षण
rajnath singh
डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा भारत, नाग MK-2 मिसाइल का सफल परीक्षण
गुजरात में हो गया मंत्रालय का बंटवारा, 40 साल का ये नेता बन गया डिप्टी CM
Gujarat News in Hindi
गुजरात में हो गया मंत्रालय का बंटवारा, 40 साल का ये नेता बन गया डिप्टी CM
किसने लगाई थी लेह में 'आग' ? सबका होगा राज फाश; गृह मंत्रालय ने दे दिया बड़ा आदेश
Leh Violence
किसने लगाई थी लेह में 'आग' ? सबका होगा राज फाश; गृह मंत्रालय ने दे दिया बड़ा आदेश
इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने भगवंत मान से की मुलाकात
Bhagwant Mann
इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने भगवंत मान से की मुलाकात
क्या इंफोसिस का मतलब बुद्धिमान होता है? सिद्धारमैया का मूर्ति दंपति पर तंज
Narayana Murthy
क्या इंफोसिस का मतलब बुद्धिमान होता है? सिद्धारमैया का मूर्ति दंपति पर तंज
'वहां नहीं पढ़ेगी मेरी बच्ची...',छात्रा ने छोड़ा स्कूल, परिजनों ने क्यों लिया फैसला?
Kerala News
'वहां नहीं पढ़ेगी मेरी बच्ची...',छात्रा ने छोड़ा स्कूल, परिजनों ने क्यों लिया फैसला?
सिर्फ 5 करोड़ ही नहीं; 40 लीटर इंपोर्टेड शराब... DIG के घर से मिले कई कीमती सामान
Harcharan Singh Bhullar
सिर्फ 5 करोड़ ही नहीं; 40 लीटर इंपोर्टेड शराब... DIG के घर से मिले कई कीमती सामान