India vs Australia: क्या है रोहित शर्मा का 'मिशन 500'? जिसे गुपचुप तरीके से अंजाम देने वाले हैं 'हिटमैन', टूट जाएगा इंजमाम उल हक का रिकॉर्ड

500 International Matches, Rohit Sharma: 3 दिन बाद यानी 19 नवंबर से टीम इंडिया का मिशन ऑस्ट्रेलिया शुरू होगा, जहां पहले वनडे और फिर टी20 की धूम रहने वाली है. सबकी नजर वनडे सीरीज पर है. वजह है रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी. इन दोनों ही दिग्गजों के लिए यह टूर बेहद खास है, उनके सामने खुद को साबित करने की चुनौती है, क्योंकि 2027 में वनडे विश्व कप होना है. खासकर रोहित शर्मा के लिए यह सीरीज बेहद अहम है. पहले ही उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया. अब माना जा रहा है कि अगर वो इस सीरीज में फ्लॉप रहे तो फिर वनडे विश्व कप 2027 में उन्हें मौका मिलना मुश्किल है. इस सीरीज में ना सिर्फ बढ़िया प्रदर्शन करना चाहेंगे बल्कि मिशन 500 को भी अंजाम देना चाहेंगे. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मिशन 500 है क्या? तो चलिए डिटेल में जानते हैं.

यहां रोहित के जिस मिशन 500 की बात हो रही है वो 500 इंटरनेशनल मैचों वाला है. मतलब अपने करियर में 500 इंटरनेशनल मैचों का बड़ा मुकाम हासिल करना. रोहित वनडे सीरीज के पहला मैच खेलते ही इसे अंजाम दे देंगे, वो अब तक 499 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. जैसे ही वो पर्थ के मैदान पर उतरेंगे तो इंजमाम उल हक समेत कई दिग्गजों को पछाड़ देंगे. वो भारत के 5वें और दुनिया के 11वें खिलाड़ी बनेंगे जो इस आंकड़े को छू पाया है.

भारत के लिए 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले दिग्गज

सचिन तेंदुलकर (664 मैच)

विराट कोहली (550 मैच)

एमएस धोनी (535 मैच)

राहुल द्रविड़ ( 504 मैच)

500 या उससे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले विदेशी स्टार

माहेला जयवर्धने (652 मैच)

कुमार संगकारा (594 मैच)

सनथ जयसूर्या (586 मैच)

रिकी पॉन्टिंग (560 मैच)

शाहिद अफरीदी (524 मैच)

जैक कैलिस ( 519 मैच)

रोहित शर्मा ने कितने टेस्ट, कितने वनडे और कितने टी20 खेले?

हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने साल 2007 में डेब्यू किया था. तभी से यह दिग्गज लगातार टीम इंडिया के लिए खेल रहा है. टेस्ट में भले ही रोहित के आंकड़े उतने बेहतर ना हों, लेकिन सफेद गेंद के फॉर्मेट में रोहित दिग्गज खिलाड़ी हैं. टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में उन्होंने 499 इंटरनेशनल मैच हैं. इसमें टेस्ट के 67, वनडे के 273 और टी10 के 159 मैच शामिल हैं. अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मैच उनका करियर का 500वां इंटरनेशनल मैच होगा.

इंजमाम उल हक से आगे निकल जाएंगे रोहित

रोहित जैसे ही 500वां इंटरनेशनल मैच खेलेंगे तो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक से आगे निकल जाएंगे. इंजमाम ने पाकिस्तान के लिए 1991 से 2007 तक 499 मैचों में 20580 रन किए थे.

कैसा है रोहित शर्मा का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर? (Rohit Sharma international cricket career)

रोहित शर्मा क्रिकेट इतिहास के उन दिग्गजों में शामिल हैं, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से सालों तक फैंस का मनोरंजन किया. बतौर कप्तान उनके नाम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और टी20 विश्व कप 2024 का खिताब है. 2007 से लेकर अब तक रोहित ने 499 मैचों में कुल 19700 रन बनाए, जिसमें 49 सेंचुरी शामिल हैं. खास बात ये है कि रोहित वनडे में तीन दोहरे शतक ठोक चुके हैं, जो दुनिया में किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. रोहित ने अपने करियर में अब तक 12 विकेट भी लिए हैं.