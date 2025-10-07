विराट-रोहित की वापसी का है इंतजार... किस चैनल पर देख पाएंगे मैच? नोट कर लें टाइमिंग

India vs Australia ODI T20I Series Squad Schedule Timing: चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब लंबे समय के बाद वनडे क्रिकेट का लुत्फ भारतीय क्रिकेट फैंस उठाने वाले हैं. टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में उतरेगी. उसके बाद 5 टी20 मुकाबले भी खेले जाएंगे. खास बात यह है कि यह ये आठों मुकाबले ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर होंगी. इस दौरान सबसे ज्यादा इंतजार फैंस भारत के दो पूर्व कप्तानों का कर रहे हैं. विराट कोहली और रोहित शर्मा मार्च के बाद पहली बार भारत के लिए किसी इंटरनेशनल मैच में उतरेंगे. दोनों ने टी20 और टेस्ट से संन्यास ले लिया है. वे अब सिर्फ वनडे मैचों में नजर आएंगे.

वनडे में नए कप्तान के साथ टीम इंडिया

यह सीरीज कई बड़े बदलावों के साथ आ रही है. शुभमन गिल को रोहित शर्मा की जगह भारतीय वनडे टीम का नया कप्तान बनाया गया है. चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल कप्तान के रूप में रोहित का आखिरी मैच था, जिसके बाद चयन समिति ने उन्हें कप्तानी से हटा दिया था. गिल वनडे में टीम की कमान संभालेंगे तो श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे. वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शमी और रवींद्र जडेजा इस दौरे के लिए नहीं चुने गए हैं. वहीं, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत चोटों के कारण बाहर हैं.

संजू सैमसन के ऊपर ध्रुव जुरेल को तरजीह

यशस्वी जायसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा, नीतीश कुमार रेड्डी और मोहम्मद सिराज की वनडे टीम में वापसी हुई है. विकेटकीपर के तौर पर ध्रुव जुरेल को संजू सैमसन से ऊपर तरजीह दी गई है. टी20 टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के पास बनी रहेगी और गिल उप-कप्तान के रूप में उनका सहयोग करेंगे.नीतीश रेड्डी को टी20 टीम में वापस बुलाया गया है.

सीरीज के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें

भारत (वनडे टीम): शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल.

भारत (टी20 टीम): सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर.

ऑस्ट्रेलिया (वनडे टीम): मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिश, मिचेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिशेल स्टार्क, एडम जम्पा.

ऑस्ट्रेलिया (टी20 टीम): मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिश, मैथ्यू कुह्नमैन, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा.

ऑस्ट्रेलिया दौरे का पूरा शेड्यूल और टाइमिंग (भारतीय समयानुसार)

पहला वनडे- 19 अक्टूबर- पर्थ (सुबह 9:00 बजे)

दूसरा वनडे- 23 अक्टूबर- एडिलेड (सुबह 9:00 बजे)

तीसरा वनडे- 25 अक्टूबर- सिडनी (सुबह 9:00 बजे)

पहला टी20- 29 अक्टूबर- कैनबरा (दोपहर 1:45 बजे)

दूसरा टी20- 31 अक्टूबर- मेलबर्न (दोपहर 1:45 बजे)

तीसरा टी20- 2 नवंबर- होबार्ट (दोपहर 1:45 बजे)

चौथा टी20- 6 नवंबर- गोल्ड कोस्ट (दोपहर 1:45 बजे)

पांचवां टी20- 8 नवंबर- ब्रिस्बेन (दोपहर 1:45 बजे)

मैच को कहां और कैसे देख पाएंगे?

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सभी वनडे और टी20 मैचों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर किया जाएगा. मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.