IND vs AUS: Rohit Sharma को जल्द भारतीय टेस्ट टीम में देखना चाहते हैं Ricky Ponting

एडिलेड: पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) ने बीते शनिवार को बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border-Gavaskar Trophy) के पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया से मिली शर्मनाक हार के बाद रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को बतौर ओपनर जल्द से जल्द टीम इंडिया में शामिल करने की बात कही.

रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) ने कहा, ‘वो (रोहित) निश्चित रूप से खेलेंगे. वो मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) और पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) से बेहतर टेस्ट प्लेयर हैं अगर वो फिट है तो उसे सीधे टॉप ऑर्डर में शामिल करना चाहिए.’

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी (NCA) से मंजूरी मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं. अगर टीम का मेडिकल स्टाफ उन्हें फिट घोषित करता है तो वो तीसरे और चौथे टेस्ट के लिए वापसी कर सकते हैं.

महान भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) को पूरा भरोसा है कि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border-Gavaskar Trophy) के आखिरी 2 टेस्ट खेलने के लिए तैयार होंगे.

उन्होंने कहा, ‘हां, हां, वो निश्चित रूप से इस टेस्ट सीरीज में खेलेंगे. जहां तक मैं जानता हूं, वो ऑस्ट्रेलिया (Australia) में हैं और वो शायद दूसरा टेस्ट नहीं खेलेंगे लेकिन वह तीसरे और चौथे टेस्ट में खेलेंगे.’

(इनपुट-भाषा)