IND vs AUS: Shane Warne ने T Natarajan पर लगाए संगीन आरोप, फैंस ने बुरी तरह लताड़ा; जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली: टीम इंडिया ने अपनी आधी से ज्यादा टीम चोटिल होने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है और पूरी तरह से कंगारुओं को बैकफुट पर धकेला. इस बात से ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व खिलाड़ी बौखला से गए हैं. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शेन वॉर्न (Shane Warne) इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं.

शेन वॉर्न ने नटराजन पर लगाए आरोप

शेन वॉर्न (Shane Warne) ने सबका ध्यान टी नटराजन (T Natarajan) की ओर खींचा है. इस सीरीज में डेब्यू करने वाले नटराजन ने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है और वो तीनों फॉर्मेट में एक ही दौर पर डेब्यू करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं.

हालांकि ब्रिसबेन टेस्ट की पहली पारी में नटराजन (T Natarajan) ने छह नो बॉल फेंकी थी. जिस बात को शेन वॉर्न (Shane Warne) ने अलग ही रुख दे दिया है. ये बेहद दिलचस्प है कि नटराजन की सात में से पांच नो बॉल ओवर की पहली गेंद पर हुई.

मैच के दौरान कमेंट्री करते हुए शेन वॉर्न (Shane Warne) का इस पर ध्यान गया और उन्होंने कहा ‘मुझे टी नटराजन की गेंदबाजी के दौरान कुछ अलग चीज दिखाई दी है. नटराजन ने सात नो गेंदें फेंकी हैं और ये सभी काफी बड़ी नो बॉल हैं. इनमें से पांच नो बॉल पहली गेंद पर आई और उनका पैर क्रीज से काफी बाहर दिखा. हम सभी ने नो बॉल फेंकी हैं लेकिन पांच नो बॉल पहली गेंद पर फेंका जाना काफी दिलचस्प है’.

फैंस ने वॉर्न को लताड़ा

वॉर्न ने नटराजन के उपर सीधा सीधा आरोप तो नहीं लगाया है लेकिन उनका इशारा हर कोई समझ रहा है. फैंस का कहना है कि इनका इशारा स्पॉट फिक्सिंग (Spot Fixing) की तरफ था. सोशल मीडिया पर फैंस उनके इस कमेंट को लेकर भड़क गए हैं और वॉर्न को खरी खोटी सुना रहे हैं.

I am utterly pissed off at @ShaneWarne for insinuating that not everything was right with T.Natarajan's no-balls. Really, Warne? You, the friend of Raj Kundra, you, the cheerleader for the team with sandpaper in their underwear? Give me a break. Shame on you. — Anand Kumar (@obelixtwit) January 18, 2021

So this cheater @ShaneWarne has the audacity of implying that @Natarajan_91 was trying to spot-fix!! I mean Warne huge fan of ur bowling prowess but don't shoot someone on air with no clue of what being sport means. Get ur ethics right! #AUSvsIND #INDvsAUS #INDvAUS —prami(@DeeepFriedLife) January 18, 2021