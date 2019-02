गेंदबाज उमेश यादव बने T20 की हार के 'विलेन', यूजर्स बोले- 'तुमसे न हो पाएगा'

विशाखापट्टनम: ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी-20 रोमांचक मैच में भारत को तीन विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने दो मैचों की टी-20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. मेहमान टीम को आखिरी निर्धारित छह गेंदों पर 14 रन बनाने थे और गेंद अनुभवी गेंदबाज उमेश यादव के हाथों में थी. लेकिन गेंदबाज उमेश के खराब प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया ने चौदह रन बटोरकर रोमांचक जीत अपने नाम कर ली. इसके बाद से यूजर्स सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं और इस गेंदबाज को मैच का ''विलेन" बता रहे हैं.

जून-2016 के बाद से पहली बार भारत को लगातार दो टी-20 इंटरनेशनल मैच में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, अपने घर में भारत की आठ मैचों में यह पहली हार है. कांटे की टक्कर के इस मैच में भारत की हार को लेकर क्रिकेट के प्रशंसक ट्विटर पर उमेश यादव का काफी मजाक उड़ा रहे हैं. आप भी देखिए...

Kohli to Umesh Yadav pic.twitter.com/bisVFgpdrx — Sushil Khubnani (@sushkhubnani) February 25, 2019

Virat Kohli beating up Umesh Yadav in the dressing room#INDvAUS pic.twitter.com/3QhHx4Mlrs — Sid (@SidKSchrute) February 24, 2019

""Umesh yadav is weakest point and our fans now angry from him and going to meet with umesh yadav. #INDvAUS pic.twitter.com/BhBM97TTgz — sanjeev Dwivedi (@bittu79433974) February 24, 2019

Yesterday after watching Umesh Yadav's bowling

Aaron Finch be like

pic.twitter.com/4MBA237XnL — Ayushman Tripathi (@ayushmantripa) February 25, 2019

RT mohit_sharma__: Aaron Finch : 1st Match hi haar rahe hai. #INDvAUS Umesh Yadav : pic.twitter.com/Hbe5DoBgXs — UNFOLL! NO MUTE/BLOCK! (@1The9Junseo) February 25, 2019

After yesterday match :

Umesh Yadav trying to find his place in the World Cup#UmeshYadav#GODLbumrah pic.twitter.com/RMyeD13Lu0 — Jitendra (@Jitendrasbaghel) February 25, 2019

Match chl he rha tha

Fir aye umesh yadav#INDvsAUS pic.twitter.com/GFMrrBjXZS — Jay Chaurasia (@JayChaurasia7) February 25, 2019

INDvAUS

Umesh Yadav after the match pic.twitter.com/1nzZwsIcaG — Rupesh (@iamrupeshpanda) February 25, 2019

#INDvAUS

Meanwhile Aussies be like on umesh yadav. pic.twitter.com/szA4N3VPF3 — Mohammad Hafeez My (@Mohamma89369269) February 25, 2019

Modiji reacts after seeing Umesh Yadav bowling. #INDvAUS pic.twitter.com/x7hn7Zfuwh — Ankit Srivastava (@AnkitSri2311) February 24, 2019

Bumrah vs Umesh Yadav Bowling in death Overs #INDvAUS pic.twitter.com/8mTSJ90MRl — Shehryar Khan (@Pathan_007_) February 24, 2019

डॉ. वाईएस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले टी-20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी करते हुए भारत को सात विकेट पर 126 रन पर रोक दिया और फिर निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया.

भारत से मिले 127 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने पांच रन के अंदर ही मार्कस स्टोयनिस (1) और कप्तान एरॉन फिंच (0) का विकेट गंवा दिया.

हालांकि इसके बाद मैक्सवेल और डी आर्की शॉर्ट ने (37) ने तीसरे विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया को जीत के करीब पहुंचा दिया. मैक्सवेल टीम के 89 के स्कोर पर तीसरे बल्लेबाज के रूप में आउट हुए. उन्होंने 43 गेंदों पर छह चौके और दो छक्के लगाए.

मैक्सवेल के आउट होने के बाद शॉर्ट भी टीम के 101 के स्कोर पर चौथे बल्लेबाज के रूप में प्वेलियन लौटे. उन्होंने 37 गेंदों पर पांच चौके लगाए. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 113 के स्कोर पर लगातार दो विकेट गंवा दिए और ऐसा लगने लगा कि अब वह इस लक्ष्य से दूर रह जाएगी.

ऑस्ट्रेलिया को आखिरी निर्धारित छह गेंदों पर 14 रन बनाने थे और गेंद अनुभवी गेंदबाज उमेश यादव के हाथों में थी. लेकिन उमेश अपने अनुभव का फायदा नहीं उठा पाए और ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी ओवर में 14 रन बटोरकर रोमांचक जीत अपने नाम कर ली.

मैक्सवेल और शॉर्ट के अलावा अपना पदार्पण टी-20 खेल रहे पीटर हैंड्सकोंब ने 13, एश्टन टर्नर ने शून्य, नाथन कल्टर नाइल ने चार, पैट कमिंस ने नाबाद सात और झाए रिचर्डसन ने नाबाद सात रन बनाए.

भारत की ओर से भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने तीन और युजवेंद्र चहल तथा क्रुणाल पांड्या ने एक-एक विकेट लिए.

इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया ने अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत को सात विकेट पर 126 रन पर रोक दिया और तीन विकेट शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया.

भारत के लिए लोकेश राहुल ने 50, महेंद्र सिंह धौनी ने नाबाद 29 और कप्तान विराट कोहली ने 24 रन बनाए.

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारत की शुरूआत खराब रही और रोहित शर्मा (5) टीम के 14 रन के स्कोर पर आउट हो गए.

रोहित के आउट होने के बाद राहुल और कप्तान कोहली ने दूसरे विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी. भारत एक समय 10वें ओवर तक तीन विकेट पर 80 रन बनाकर अच्छी स्थिति में था.

हालांकि इसके बाद भारतीय अंतिम के 10 आवरों में मात्र 46 रन ही जोड़ पाई और चार विकेट भी गंवा दी, जिसके कारण वह सात विकेट पर 126 रन तक ही पहुंच सकी.

राहुल ने 36 गेंदों पर छह चौके और एक छक्का लगाया. धोनी ने 37 गेंदों पर एक छक्का और कोहली ने 17 गेंदों पर तीन चौके लगाए. इन तीनों के अलावा और कोई बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू सका.

ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन कोल्टर नाइल ने सर्वाधिक तीन और जेसन बेहरनडोर्फ, एडम जम्पा तथा पैट कमिंस ने एक-एक विकेट लिए.

मैच में 26 रन देकर तीन विकेट लेने वाले नाथन कल्टर नाइल को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला.