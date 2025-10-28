टी20I की सबसे बड़ी जंग,अब तक कौन है भारत और ऑस्ट्रेलिया में असली बाजीगर? मैच से पहले देखें आंकड़े

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई वनडे सीरीज में टीम इंडिया को 2-1 से करारी हार का सामना करना पड़ा था. अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज की जबरदस्त भिड़ंत शुरु होने वाली है. मुकाबले की शुरुआत मनुका ओवल से होगी. विराट और रोहित की गैरमौजूदगी में टीम इंडिया के युवा खिलाड़ियों पर टीम की दारोमदार होगी. यह पहला मौका है जब रोहित और विराट के बगैर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज खेलेगी. आज हम आपको बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 में अव्वल कौन रहा है यानी किसका पलड़ा भारी रहा है.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया

साल 2007 में डरबन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला मुकाबला खेला गया था. टीम इंडिया ने मुकाबले को 15 रनों से अपने नाम किया था. दोनों के बीच अभी तक 32 मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 20 मुकाबले जीते हैं. 11 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया है. वहीं, 1 मैच ड्रॉ रहा है. भारतीय टीम ने टी 20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किए हैं. जैसे सबसे बड़ा टारगेट 235-4 . सबसे बड़ी जीत - भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 73 रनों से हराया था.

भारत कोसों आगे

भले ही ऑस्ट्रेलिया वनडे क्रिकेट में भारत से काफी आगे हो, लेकिन टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया का वर्चस्व रहा है. भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 32 में 20 मुकाबले हराए हैं. ये आकड़ा साफ दर्शाता है कि टीम इंडिया इस मामले में ऑस्ट्रेलिया से कोसों आगे है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा की कल से शुरु होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज में किसका पलड़ा भारी रहता है. बता दें कि टीम इंडिया अभी भी नंबर 1 टी 20 टीम है.

टी20I रैंकिंग

दोनों देशों के लिए यह सीरीज बेहद अहम होने वाली है. ICC मेंस टी20 रैंकिंग में भारतीय टीम 272 रेटिंग के साथ नंबर 1 पर हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया 268 रेटिंग के साथ दूसरे पायदान पर है. इसमें कोई दो राय नहीं है इस सीरीज में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम नंबर 1 पर आ जाएगी. वहीं, भारतीय टीम टी20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने वर्चस्व को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं, कंगारू अपने रिकॉर्ड को सुधारना चाहेंगे. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा जीत किसकी होती है.

