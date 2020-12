IND VS AUS: आउट होने के बाद भी बैटिंग करते रहे Tim Paine, अंपायर के गलत फैसले पर भड़के Shane Warne

नई दिल्ली: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय टीम मेजबान टीम पर पूरी तरह हावी रही. भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर दमदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 195 रनों पर ही ढेर कर दिया. स्टम्प्स तक भारत ने अपनी पहली पारी में 36 रन बना लिए हैं.

मैच के पहले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सब हैरान रह गए हैं. वहीं सोशल मीडिया पर इस बात का बवाल बनता जा रहा है.

रन आउट होने के बाद भी टिम पेन ने की बैटिंग

मुकाबले के 55वें ओवर में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कैमरून ग्रीन (Cameron Green) और कप्तान टिम पेन (Tim Paine) क्रीज पर जमे हुए थे. स्ट्राइक पर खड़े ग्रीन ने शॉट खेलकर रन लेने के लिए टिम पेन को कहा. नॉन स्ट्राइकर पर खड़े टिम पेन रन लेने के लिए दौड़. गेंद विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथ में थी और उन्होंने रन आउट करने के लिए स्टंप पर गेंद मारी. टीवी रिप्ले में साफ दिख रहा था कि पेन का बैट क्रीज के ऊपर था. हालांकि थर्ड अंपायर का फैसला टिम पेन के हित में आया और उन्हें नॉट आउट दिया गया.

नियमों के मुताबिक, अगर किसी बल्लेबाज का बैट क्रीज के ऊपर होता तो वह आउट होता है, लेकिन थर्ड अंपायर ने पेन को आउट नहीं दिया.

Very surprised that Tim Paine survived that run out review ! I had him on his bike & thought there was no part of his bat behind the line ! Should have been out in my opinion

— Shane Warne (@ShaneWarne) December 26, 2020