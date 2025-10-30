भारत vs ऑस्ट्रेलिया टी20, इन 3 गेंदबाजों ने काटा है गदर, नंबर 1 बना सबका सिरदर्द

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत हो चुकी है. सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण बुरी तरह से धुल गया था. दूसरा मैच कल यानी 31 अक्टूबर को खेला जाना है. यह मैच ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न में खेला जाएगा. भारतीय टीम को वनडे सीरीज में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था. पहले मैच में 9 ओवर फेंके गए थे, जिसमें भारतीय टीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 1 विकेट खोकर 97 रन बना दिए थे, दोनों टीमों की गेंदबाजी काफी मजबूत है और भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह का कमबैक हुआ है. बहरहाल, आज हम आपको बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने टॉप 3 गेंदबाजों के बारे में.

जसप्रीत बुमराह

लिस्ट में नंबर 1 पर भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम है. भारत और ऑस्ट्रेलिया में इनका जलवा कायम है. बुमराह ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले 15 मैचों की 14 पारियों में 17 विकेट लेने का कारनामा किया है. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/16 रनों का रहा है. ये आंकड़ा दर्शाता बुमराह भारत के नंबर 1 गेंदबाज क्यों हैं. देखना दिलचस्प होगा बुमराह का इस सीरीज के दौरान क्या प्रदर्शन रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

अक्षर पटेल

अक्षर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज तक महज 10 मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने 9 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 15 विकेट लेने का कारनामा किया है. वहीं, अक्षर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/16 का रहा है. उन्होंने बेहद कम मैचों में ये रिकॉर्ड कायम किया है. आगे के मैचों में वह और भी शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं. पटेल बुमराह को मौजूदा सीरीज में पीछे जरूर छोड़ना चाहेंगे.

जेसन बेहरेनडोर्फ

लिस्ट में तीसरे पायदान पर ऑस्ट्रेलिया के जेसन बेहरेनडोर्फ का नाम है. उन्होंने 10 मैचों की 9 पारियों में 15 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया है. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/21 का रहा है.

ये भी पढ़ें: BMW से Ferrari तक, अभिषेक शर्मा की लग्जरी रॉयल लाइफस्टाइल से उठा राज, जानें क्या है उनकी नेटवर्थ?