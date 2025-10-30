Advertisement
trendingNow12981610
Hindi Newsक्रिकेट

भारत vs ऑस्ट्रेलिया टी20, इन 3 गेंदबाजों ने काटा है गदर, नंबर 1 बना सबका सिरदर्द

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत हो चुकी है. सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण बुरी तरह से धुल गया था. दूसरा मैच कल यानी 31 अक्टूबर को खेला जाना है. आज हम आपको बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने टॉप 3 गेंदबाजों के बारे में.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 30, 2025, 04:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jasprit Bumrah
Jasprit Bumrah

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत हो चुकी है. सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण बुरी तरह से धुल गया था. दूसरा मैच कल यानी 31 अक्टूबर को खेला जाना है. यह मैच ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न में खेला जाएगा. भारतीय टीम को वनडे सीरीज में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था. पहले मैच में 9 ओवर फेंके गए थे, जिसमें भारतीय टीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 1 विकेट खोकर 97 रन बना दिए थे, दोनों टीमों की गेंदबाजी काफी मजबूत है और भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह का कमबैक हुआ है. बहरहाल, आज हम आपको बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने टॉप 3 गेंदबाजों के बारे में.

जसप्रीत बुमराह

लिस्ट में नंबर 1 पर भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम है. भारत और ऑस्ट्रेलिया में इनका जलवा कायम है. बुमराह ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले 15 मैचों की 14 पारियों में 17 विकेट लेने का कारनामा किया है. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/16 रनों का रहा है. ये आंकड़ा दर्शाता बुमराह भारत के नंबर 1 गेंदबाज क्यों हैं. देखना दिलचस्प होगा बुमराह का इस सीरीज के दौरान क्या प्रदर्शन रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

अक्षर पटेल

अक्षर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज तक महज 10 मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने 9 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 15 विकेट लेने का कारनामा किया है. वहीं, अक्षर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/16 का रहा है. उन्होंने बेहद कम मैचों में ये रिकॉर्ड कायम किया है. आगे के मैचों में वह और भी शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं. पटेल बुमराह को मौजूदा सीरीज में पीछे जरूर छोड़ना चाहेंगे.

जेसन बेहरेनडोर्फ
लिस्ट में तीसरे पायदान पर ऑस्ट्रेलिया के जेसन बेहरेनडोर्फ का नाम है. उन्होंने 10 मैचों की 9 पारियों में 15 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया है.  इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/21 का रहा है. 

ये भी पढ़ें: BMW से Ferrari तक, अभिषेक शर्मा की लग्जरी रॉयल लाइफस्टाइल से उठा राज, जानें क्या है उनकी नेटवर्थ?

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Jasprit BumrahAxar Patel

Trending news

'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?
mumbai
'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?
भारत ने जम्मू-कश्मीर पर OIC के बयानों को किया खारिज, कहा- उन्हें भारत के आंतरिक...
Jammu-kashmir
भारत ने जम्मू-कश्मीर पर OIC के बयानों को किया खारिज, कहा- उन्हें भारत के आंतरिक...
मुंबई के स्टूडियो में शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते आए नजर
Mumbai News
मुंबई के स्टूडियो में शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते आए नजर
कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल
maharashtra news in hindi
कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल
कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल, दाऊद का 'कटा' दाहिना हाथ?
about Dawood
कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल, दाऊद का 'कटा' दाहिना हाथ?
राहुल गांधी बच्चे हैं, नाचने-गाने से ऊपर नहीं है उनकी सोच, शाइना एनसी का बड़ा बयान
Rahul Gandhi
राहुल गांधी बच्चे हैं, नाचने-गाने से ऊपर नहीं है उनकी सोच, शाइना एनसी का बड़ा बयान
जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी टीचर बर्खास्त, आतंकियों से मिलकर देश को कर रहे थे बर्बाद!
Manoj Sinha
जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी टीचर बर्खास्त, आतंकियों से मिलकर देश को कर रहे थे बर्बाद!
दादा के निधन पर पोता-पिता कर रहे थे सफाई, कूड़ेदान में मिला ढाई करोड़ का खजाना!
Gujrat
दादा के निधन पर पोता-पिता कर रहे थे सफाई, कूड़ेदान में मिला ढाई करोड़ का खजाना!
डोनाल्ड ट्रंप का बनवा दिया फर्जी आधार कार्ड, शरद पवार के पोते-विधायक रोहित पर FIR
rohit pawar
डोनाल्ड ट्रंप का बनवा दिया फर्जी आधार कार्ड, शरद पवार के पोते-विधायक रोहित पर FIR
'बिना कार वाले लड़के से कोई शादी नहीं करता' डिप्टी CM के इस बयान से क्यों मचा बवाल?
chief DK Shivakumar
'बिना कार वाले लड़के से कोई शादी नहीं करता' डिप्टी CM के इस बयान से क्यों मचा बवाल?