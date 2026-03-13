India vs Bangladesh: 1 रन की करारी हार...फिर फूट-फूट कर रोए थे खिलाड़ी...10 साल बाद सामने आया ड्रेसिंग रूम का चौंकाने वाला सच

India vs Bangladesh 2016: क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जिसमें एक टीम हारती है और दूसरी जीतती है. हार-जीत का सिलसिला सालों से चला आ रहा है, लेकिन कुछ हार ऐसी होती हैं, जो सालों तक जख्म बनकर दर्द देती रहती हैं. एक ऐसी ही हार आज से 10 साल पहले यानी 2016 में मिली थी, जिस पर हारने पर टीम को यकीन नहीं हो रहा था. मैच के बाद खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में फूट-फूट कर रोए भी थे, क्योंकि ये हार सिर्फ एक रन से थी, जिसने पूरी टीम को अंदर से तोड़कर रख दिया था. पूरे 10 साल बाद इस हार के बाद ड्रेसिंग रूम का असली सच सामने आया है. इस हार का दर्द किसी और ने नहीं बल्कि टी20 विश्व कप 2016 में भारत के खिलाफ हार झेलने वाली बांग्लादेश टीम ने महसूस किया था.

दरअसल, क्रिकेट के इतिहास में 23 मार्च 2016 की तारीख बांग्लादेश के फैंस और क्रिकेटर शायद ही कभी भूल पाएंगे. ये वही दिन था, जिसने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को रुला दिया था. बात 2016 के टी20 विश्व कप की है, जो भारत की सरजमीं पर हुआ था. बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत के खिलाफ जीता हुआ मैच गंवाने के बाद बांग्लादेशी टीम टूट गई थी. अब करीब 10 साल बाद अनुभवी बल्लेबाज महमूदुल्लाह ने उस मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में हुए मंजर का चौंकाने वाला खुलासा किया है.

स्टेडियम से लेकर होटल तक रोई थी पूरी टीम

महमूदुल्लाह ने बताया कि जब एमएस धोनी की 'बिजली' जैसी फुर्ती से मिली उस 1 रन की हार के बाद पूरी टीम होटल तक फूट-फूट कर रोई थी. उस मैच में भारत ज्यादातर समय पीछे नजर आ रहा था, लेकिन आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या की शानदार गेंदबाजी और बांग्लादेशी बल्लेबाजों की एक गलती ने मैच का पासा पलट दिया था. आपको भी जानना चाहिए कि आखिर उस मैच में ऐसा क्या हुआ था, जिसका दर्द महमूदुल्लाह आज तक नहीं भूले हैं.

आखिरी ओवर का रोमांच

हुआ ये था कि आखिरी ओवर में बांग्लादेश को जीत के लिए 11 रन चाहिए थे. पांड्या की दूसरी और तीसरी गेंद पर मुशफिकुर रहीम ने लगातार दो चौके जड़ दिए, जिससे बांग्लादेश जीत के बेहद करीब पहुंच गया. लेकिन इसके बाद मैच ने ऐसा मोड़ लिया, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी. हार्दिक ने शानदार वापसी करते हुए अगली दो गेंदों पर पहले मुशफिकुर रहीम और फिर महमूदुल्लाह को आउट कर दिया. अब आखिरी गेंद पर जीत के लिए 1 रन चाहिए था. सबकी धड़कनें तेज थीं. स्टेडियम में एकदम शांति थी, क्योंकि पता नहीं था कि क्या होने वाला है.

आखिरी गेंद पर धोनी ने दिखाई थी गजब की फुर्ती

आखिरी गेंद का सामना करने उतरे बांग्लादेशी ऑलराउंडर शुभागत होम बल्ले से सही संपर्क नहीं कर पाए. वो मैच को ड्रॉ कराने के लिए एक रन के लिए दौड़ पड़े. इसी बीच विकेट के पीछे से भारतीय कप्तान एमएस धोनी ने गेंद को पकड़तर बिजली की तेजी से दौड़ गाई और और बेल्स गिरा दीं. रीप्ले में साफ हो गया कि नॉन-स्ट्राइकर मुस्तफिजुर रहमान वक्त रहते क्रीज पर नहीं पहुंच सके थे, जबकि धोनी उनसे तेज थे. बड़ी स्क्रीन पर OUT का फैसला आते ही भारत ने यह मुकाबला 1 रन से जीत लिया था.

10 साल बाद महमूदुल्लाह ने याद किया वो मंजर

अब 10 साल बाद महमूदुल्लाह ने उस हार को दुखद और दिल तोड़ देने वाला करार दिया है. उन्होंने खुलासा किया है कि मुकाबले के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में फूट-फूट कर रो पड़े थे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर टीम मैच कैसे हार गई. एक पॉडकास्ट में महमूदुल्लाह ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि भारत के खिलाफ उस मैच में क्या हुआ था. वह बहुत दुखद था. हम मैदान पर भी रोए और जब होटल लौटे तब भी रोए. मैं, मुशफिकुर रहीम और टीम के कई खिलाड़ी रो रहे थे, क्योंकि हम भारत को हराने के बहुत करीब थे.'

महमूदुल्लाह ने उस हार को याद करते हुए आगे कहा कि 'मेरी जिंदगी में वह एक बड़ा सबक था. मैच को आखिरी गेंद तक ले जाकर खत्म करना चाहिए. उस समय मैं सोच रहा था कि अगर एक चौका लग जाए तो हम जीत जाएंगे. सच कहूं तो वह सोच बिल्कुल बेवकूफी भरी थी.'

मैच में क्या हुआ था?

अगर मैच की बात करें तो टीम इंडिया के लिए वो मुकाबला करो या मरो जैसा था, क्योंकि टीम इससे पहले नागपुर में न्यूजीलैंड से हार चुकी थी. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 146 रन बनाए थे. टीम के लिए सबसे ज्यादा 30 रन सुरेश रैना ने बनाए थे. इस टारगेट का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने पूरे मैच में करीब 7.5 रन प्रति ओवर की रफ्तार से रन बनाए और जीत की ओर बढ़ता नजर आया, लेकिन डेथ ओवरों में हार्दिक पांड्या और आशीष नेहरा की सधी हुई गेंदबाजी ने मैच का रुख बदल दिया.

जीत से पहले जश्न मनाने लगे थे

आखिरी ओवर में मुशफिकुर रहीम और महमूदुल्लाह ने समझदारी से सिंगल-डबल लेने के बजाय बड़े शॉट खेलने की कोशिश की. रहीम ने लगातार दो चौके लगाने के बाद जश्न भी मनाना शुरू कर दिया था, जबकि मैच अभी खत्म नहीं हुआ था,यही जल्दबाजी बांग्लादेश की हार की बड़ी वजह बनी. उस टी20 विश्व कप में भारत सेमीफाइनल तक पहुंचा था, लेकिन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टीम को आखिरकार वेस्टइंडीज के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा.

