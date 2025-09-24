IND vs BAN: आज जीता भारत तो Asia Cup के फाइनल में होगी एंट्री, Jiohotstar नहीं! यहां उठाएं Live Match का मजा
IND vs BAN: आज जीता भारत तो Asia Cup के फाइनल में होगी एंट्री, Jiohotstar नहीं! यहां उठाएं Live Match का मजा

IND vs BAN Today Match Live Streaming: पाकिस्तान को अपने पहले सुपर-4 मैच में रौंदने के बाद भारत की आज (24 सितंबर) बांग्लादेश से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टक्कर है. भारत इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रहा तो टीम 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी उठाने की ओर एक और कदम बढ़ा लेगी, क्योंकि उसे फाइनल का टिकट मिल जाएगा.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 24, 2025, 12:59 AM IST
IND vs BAN: आज जीता भारत तो Asia Cup के फाइनल में होगी एंट्री, Jiohotstar नहीं! यहां उठाएं Live Match का मजा

India vs Bangladesh Super-4 Match Live Streaming: पाकिस्तान को अपने पहले सुपर-4 मैच में रौंदने के बाद भारत की आज (24 सितंबर) बांग्लादेश से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टक्कर है. भारत इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रहा तो टीम 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी उठाने की ओर एक और कदम बढ़ा लेगी, क्योंकि उसे फाइनल का टिकट मिल जाएगा. दूसरी ओर, बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही है. अगर बांग्लादेश ने जीत दर्ज की तो वो फाइनल में जगह बना लेगी. वो इसलिए, क्योंकि लिटन दास की इस टीम ने अपने पहले सुपर-4 मैच में श्रीलंका को धूल चटाकर दो महत्वपूर्ण अंक हासिल किए थे. ऐसे में आज भारत-बांग्लादेश की टक्कर रोमांचक होने वाली है.

जीत के रथ पर सवार भारत

एशिया कप 2025 में भारत इकलौती ऐसी टीम है, जिसे कोई शिकस्त नहीं दे पाया है. जीत के रथ पर सवार भारत ने अब तक खेले चारों मुकाबले नाम किए हैं. यूएई को पटखनी देकर टूर्नामेंट की शुरुआत करने के बाद सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी ने पाकिस्तान और ओमान को ग्रुप स्टेज में मात दी. इसके बाद सुपर-4 में टीम इंडिया की पहली भिड़ंत चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से हुई, जहां 6 विकेट से जीत दर्ज की. अब भारत की नजरें बांग्लादेश को भी हराकर फाइनल में जगह बनाने पर होंगी.

बांग्लादेश का ऐसा रहा सफर

जहां तक बांग्लादेश की बात है, उसने लीग स्टेज में हांगकांग और अफगानिस्तान को हराया था. लीग स्टेज में उसे श्रीलंका के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि, इसका हिसाब बांग्लादेश ने सुपर-4 स्टेज में चुकता किया, जब इस राउंड के अपने पहले मैच में श्रीलंका को एक रोमांचक जंग में 4 विकेट से हरा दिया. बांग्लादेश के सामने अब टीम इंडिया की कड़ी चुनौती है, जो अब तक टूर्नामेंट में अजेय है.

कितने बजे शुरू होगा IND vs BAN Super-4 मैच?

IND vs BAN Super-4 मैच मैच 24 सितंबर (आज) को दुबई में खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि इसका टॉस शाम 7:30 बजे होगा.

IND vs BAN Super-4 मैच कहां देखें?

IND vs BAN Super-4 मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. वहीं, इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLiv ऐप पर होगी.

दोनों टीमों का स्क्वॉड

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा.

बांग्लादेश: सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली, महेदी हसन, नसुम अहमद, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, नुरुल हसन, मोहम्मद सैफुद्दीन, रिशाद हुसैन, परवेज हुसैन एमोन, तंजीम हसन साकिब.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

India vs BangladeshIND vs BAN Asia Cup 2025India vs Bangladesh Asia Cup Super 4

