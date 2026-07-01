India-Bangladesh Cricket: वनडे और टी20 सीरीज पर मुहर, BCB ने जारी किया ग्लोबल टेंडर, जानिए BCCI का रुख?

India vs Bangladesh White-Ball Series: भारत और बांग्लादेश के बीच पेंडिंग पड़ी 6 मैचों की सफेद गेंद की सीरीज सितंबर में आयोजित हो सकती है. ये संकेत बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उठाए गए एक अहम कदम से मिले हैं. हालांकि, इस मामले पर बीसीसीआई (BCCI) ने अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है. दोनों पड़ोसी देशों के बीच आगामी सितंबर महीने में तीन वनडे और इतने ही टी20आई मैच खेले जा सकते हैं.
भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट संबंधों के दोबारा शुरू होने का संकेत तब मिला, जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने घरेलू अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कार्यक्रम के लिए टेलीविजन और डिजिटल मीडिया राइट्स का एक ग्लोबल टेंडर जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर साल 2026 में होने वाले भारतीय टीम के बांग्लादेश दौरे का जिक्र है. इसके साथ ही वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज का लेखा-जोखा भी है. इस बिडिंग प्रोसेस की शुरुआत 2 जुलाई से होगी और इसकी आखिरी तारीख 22 जुलाई तय की गई है.
बीसीबी मीडिया समिति के अध्यक्ष आसिफ रब्बानी ने बुधवार को क्रिकबज को बताया कि, 'हमें पूरा भरोसा है कि हम तय कार्यक्रम के अनुसार भारत की मेजबानी करेंगे. हमने भारत के दौरे सहित आगामी कुछ घरेलू श्रृंखलाओं के मीडिया अधिकारों के लिए सूचना का अनुरोध आमंत्रित किया है और संभावित बोलीदाताओं से अच्छी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे हैं. भारत जैसी शीर्ष टीम के खिलाफ सफेद गेंद की सीरीज खेलने के फायदों से हर कोई वाकिफ है और संकेत सकारात्मक हैं.'
बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ती हिंसा के चलते दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ा था और दोनों देशों के क्रिकेट संबंधों में काफी खटास आ गई थी. यही वजह है कि पिछले साल अगस्त में व्यस्त अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल का हवाला देते हुए बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली इस व्हाइट-बॉल सीरीज को स्थगित कर दिया था. सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल के दौरान केकेआर (KKR) टीम से निकाल दिया गया था. जिसके विरोध में बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था. इस पर खूब बवाल मचा था.
दरअसल, बांग्लादेश में हुए हालिया आम चुनाव में 'बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी' (BNP) की जीत के बाद नए युवा और खेल राज्य मंत्री अमीनुल हक ने साफ किया है कि सरकार भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की पूरी उम्मीद कर रही है.
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि भारत ने करीब दो साल के लंबे अंतराल के बाद 28 जून से बांग्लादेशी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है, जो दोनों देशों के सुधरते रिश्तों का मजबूत संकेत है. इतना ही नहीं, बीसीसीआई ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के उस अनुरोध को ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने अगले महीने दो टेस्ट मैचों की सीरीज के बाद तीन अतिरिक्त टी20 मैच खेलने की मांग की थी, ताकि भारतीय टीम का शेड्यूल खाली रहे.
हाल ही में बीसीसीआई के सचिव देवाजीत सैकिया ने पीटीआई (PTI) से बातचीत में साफ किया था कि भारतीय बोर्ड को बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था या सरकार से कोई सरोकार नहीं है. उन्होंने कहा था कि टीम इंडिया को पड़ोसी देश के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज खेलने के लिए भेजने का फैसला पूरी तरह से भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर ही लिया जाएगा.
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड द्वारा पहले जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार, यदि सब कुछ ठीक रहा तो भारतीय टीम का शेड्यूल कुछ इस प्रकार हो सकता है. टीम इंडिया 28 अगस्त को ढाका पहुंचेगी.
तीन मैचों की वनडे सीरीज के मुकाबले क्रमशः 1, 3 और 6 सितंबर को खेले जाएंगे, जबकि तीन टी20 मैचों की सीरीज के मुकाबले 9, 12 और 13 सितंबर को आयोजित होंगे.