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India-Bangladesh Cricket: वनडे और टी20 सीरीज पर मुहर, BCB ने जारी किया ग्लोबल टेंडर, जानिए BCCI का रुख?

India vs Bangladesh White-Ball Series: भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट रिश्तों को लेकर एक पॉजिटिव गुड न्यूज सामने आ रही है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सितंबर में 6 मैचों की धमाकेदार व्हाइट-बॉल सीरीज कराने की तैयारी तेज कर दी गई है. हालांकि, भारतीय बोर्ड ने अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 01, 2026, 09:30 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:30 PM IST
India-Bangladesh Cricket: वनडे और टी20 सीरीज पर मुहर, BCB ने जारी किया ग्लोबल टेंडर, जानिए BCCI का रुख?
Image Credit: India vs Bangladesh Cricket Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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