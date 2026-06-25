Women's T20 World Cup 2026 Semifinal Scenarios: भारतीय महिला क्रिकेट टीम एक बार फिर से करो या मरो के चक्कर में फंस चुकी है. वह पहले पहले भी ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना कर चुकी है. सात महीने पहले घरेलू मैदान पर हुए वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया एलिमिनेशन की कगार पर खड़ी थी, लेकिन उसने वहां से वापसी करते हुए भारतीय महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की और वर्ल्ड चैंपियन बनीं. अब समय आ गया है कि टी20 वर्ल्ड कप में भी वैसा ही करिश्मा दोहराया जाए.
हरमनप्रीत कौर की सेना गुरुवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेगी. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछले मैच में अच्छी शुरुआत के बावजूद टीम को हार का सामना करना पड़ा था. उस मैच में गेंदबाजों के पास बचाव के लिए पर्याप्त रन नहीं थे और फील्डिंग में हुई गलतियों ने भारत पर दबाव बढ़ा दिया था.
Challenges
Broken chair
High spirits #TeamIndia hit the refresh button in a multi-drill training session #T20WorldCup | #WomenInBlue | #INDvBAN pic.twitter.com/vkNRoivR2t
— BCCI Women (@BCCIWomen) June 24, 2026
पिछले मैचों में स्मृति मंधाना और शैफाली वर्मा ने टीम को बेहतरीन शुरुआत दी है, लेकिन मध्यक्रम की बल्लेबाजी चिंता का विषय बनी हुई है. कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स अब तक अपनी लय में नजर नहीं आई हैं और उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है. भारत को बांग्लादेश के खिलाफ वैसी ही दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाने वाले खिलाड़ियों की जरूरत है, जैसा प्रदर्शन दक्षिण अफ्रीका के लिए मरिजान कैप ने किया था.
भारत की गेंदबाजी की कमान अब दुनिया की नंबर 1 टी20 गेंदबाज श्री चरणी के हाथों में होगी, जिन्होंने टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान पर मिली जीत से काफी उत्साहित है और उन पर भारत जैसा दबाव नहीं होगा. हालांकि, कागजों पर भारतीय टीम बांग्लादेश से काफी मजबूत नजर आती है, लेकिन सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए उसे अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाना होगा.
Focus and intensity on point! #TeamIndia hit the training ground in preparation for our next contest in ICC Women's #T20WorldCup 2026 #WomenInBlue pic.twitter.com/1qZMpphHGo
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महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फॉर्मेट के मुताबिक, प्रत्येक ग्रुप से केवल शीर्ष दो टीमें ही सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. इसका सीधा मतलब है कि भारत के पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है और उसे तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए निरंतर प्रदर्शन करना होगा. भारत के बांग्लादेश के बाद रविवार (28 जून) को ऑस्ट्रेलिया का सामना करना है. यदि भारत अपने बचे हुए दो मैचों में से एक भी हार जाता है और दक्षिण अफ्रीका के साथ ऑस्ट्रेलिया अपने सभी शेष मैच जीत लेता है, तो भारत शीर्ष दो टीमों में शामिल नहीं हो पाएगा. ऐसी स्थिति में भारतीय टीम सेमीफाइनल की दौड़ से पूरी तरह बाहर हो जाएगी.
भारत के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का सबसे सुरक्षित रास्ता यह है कि वह अपने दोनों बचे हुए मैचों में बड़ी जीत हासिल करे. साथ ही उसे यह उम्मीद भी करनी होगी कि दक्षिण अफ्रीका अपने शेष मैचों में कम से कम एक अंक गंवा दे. यदि ऐसा होता है, तो भारत की शीर्ष दो में जगह पक्की हो जाएगी.
A monumental milestone!
Sree Charani's wicket-taking form takes her to the summit of the ICC Women's T20I Bowling Rankings for the very first time #TeamIndia | #WomenInBlue | #T20WorldCup pic.twitter.com/K0TE8h26mH
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भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़, प्रेमा रावत, राधा यादव.
बांग्लादेश: निगार सुल्ताना जोटी (कप्तान), नाहिदा अख्तर, शारमीन अख्तर सुप्ता, शोभना मोस्तरी, शोरना अख्तर, रितु मोनी, राबेया खान, फहीमा खातून, फरिहा इस्लाम त्रिश्ना, मारुफा अख्तर, संजीदा अख्तर मघला, सुल्ताना खातून, दिलारा अख्तर, जुआयरिया फिरदौस, ताज नेहर.