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टी20 वर्ल्ड कप: बांग्लादेश के खिलाफ भारत का 'करो या मरो' मुकाबला, हारते ही खत्म हो जाएगा सफर! जान लें समीकरण

India W vs Bangladesh W: आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सेमीफाइनल की रेस तेज हो गई है. दक्षिण अफ्रीका से मिली हार के बाद हरमनप्रीत कौर की भारतीय टीम के लिए बांग्लादेश के खिलाफ गुरुवार को होने वाला मुकाबला 'करो या मरो' जैसा है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 25, 2026, 02:46 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:46 AM IST
टी20 वर्ल्ड कप: बांग्लादेश के खिलाफ भारत का 'करो या मरो' मुकाबला, हारते ही खत्म हो जाएगा सफर! जान लें समीकरण
Image Credit: भारत बनाम बांग्लादेश महिला टी20 वर्ल्ड कप मैच. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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