IND vs ENG: पहले ODI के लिए इंग्लैंड का मास्टरप्लान... मैदान पर दिखेंगे नए ओपनर्स, प्लेइंग-XI का किया ऐलान

IND vs ENG: भारत के खिलाफ वनडे मुकाबले के लिए इंग्लैंड की टीम ने तैयारी कर ली है. इंग्लिश टीम ने प्लेइंग-XI का भी ऐलान कर दिया है. इंग्लैंड की टीम भारत के खिलाफ नई ओपनिंग जोड़ी के साथ एक्शन में नजर आने वाली है. टीम के युवा विस्फोटक बल्लेबाज जैकब बेथेल पहली बार वनडे में अनुभवी बेन डकेट के साथ बैटिंग करने उतरेंगे. बेथेल ने आईपीएल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है. भारत के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह उन्हें शुरू में ही अपने जाल में फंसाने की पिराक में रहेंगे.
इंग्लैंड के स्टार जोस बटलर के लिए मुकाबला बेहद खास होने वाला है क्योंकि यह उनका 200वां वनडे मुकाबला होगा. भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में बटलर की प्रचंड फॉर्म देखने को मिली थी जबकि वह आईपीएल 2026 में फ्लॉप रहे थे. उन्होंने चौथे टी20 मुकाबले में आतिशी सेंचुरी ठोकी थी. बाकी के तीन मुकाबलों में 0, 36 और 8 रन की पारियां खेली थीं. अब वनडे में भी मिडिल ऑर्डर की कमान बटलर के हाथ में ही होगी.
इंग्लैंड की प्लेइंग-XI पर नजर डालें तो बड़े-बड़े धुरंधर मिडिल ऑर्डर में नजर आते हैं. अगर टॉप ऑर्डर ध्वस्त भी हो गया तो मिडिल ऑर्डर को ढहाने में भारतीय गेंदबाजों को पापड़ बेलने पड़ सकते हैं. तीसरे नंबर पर जो रूट के बाद कप्तान हैरी ब्रूक चौथे नंबर पर उतरेंगे. इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर पांचवें नंबर पर खेलेंगे. फिर सैम करन और विल जैक्स जैसे ऑलराउंडर्स की बारी आएगी. पुछल्ले बल्लेबाजों में जोफ्रा शानदार बैटिंग करते हैं. इसके जोश टंग, लियाम डॉसन और आदिल रशीद होंगे.
भारतीय टीम में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं. वनडे स्क्वॉड में 8 प्लेयर्स वही हैं जो टी20 टीम का हिस्सा थे. वहीं, रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार खिलाड़ियों समेत 7 प्लेयर्स वनडे टीम के लिए चुने गए हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरती है.
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जैकब बेथेल, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, जोश टंग, आदिल राशिद.