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IND vs ENG: पहले ODI के लिए इंग्लैंड का मास्टरप्लान... मैदान पर दिखेंगे नए ओपनर्स, प्लेइंग-XI का किया ऐलान

IND vs ENG: भारत के खिलाफ वनडे मुकाबले के लिए इंग्लैंड की टीम ने तैयारी कर ली है. इंग्लिश टीम ने प्लेइंग-XI का भी ऐलान कर दिया है. इंग्लैंड की टीम भारत के खिलाफ नई ओपनिंग जोड़ी के साथ एक्शन में नजर आने वाली है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 14, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:33 AM IST
IND vs ENG: पहले ODI के लिए इंग्लैंड का मास्टरप्लान... मैदान पर दिखेंगे नए ओपनर्स, प्लेइंग-XI का किया ऐलान
Image Credit: AP

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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