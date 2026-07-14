IND vs ENG: पहले ODI के लिए इंग्लैंड का मास्टरप्लान... मैदान पर दिखेंगे नए ओपनर्स, प्लेइंग-XI का किया ऐलान

IND vs ENG: भारत के खिलाफ वनडे मुकाबले के लिए इंग्लैंड की टीम ने तैयारी कर ली है. इंग्लिश टीम ने प्लेइंग-XI का भी ऐलान कर दिया है. इंग्लैंड की टीम भारत के खिलाफ नई ओपनिंग जोड़ी के साथ एक्शन में नजर आने वाली है. टीम के युवा विस्फोटक बल्लेबाज जैकब बेथेल पहली बार वनडे में अनुभवी बेन डकेट के साथ बैटिंग करने उतरेंगे. बेथेल ने आईपीएल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है. भारत के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह उन्हें शुरू में ही अपने जाल में फंसाने की पिराक में रहेंगे.