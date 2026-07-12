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India vs England: विराट, रोहित और बुमराह की तिकड़ी तैयार, पहले वनडे में ऐसी होगी भारत की सबसे खतरनाक प्लेइंग इलेवन!

India vs England 1st ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच पहले वनडे में विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है. शुभमन गिल की कप्तानी में क्या टीम इंडिया टी20 की हार का बदला ले पाएगी?

Written ByRohit Raj
Published: Jul 12, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:12 PM IST
India vs England: विराट, रोहित और बुमराह की तिकड़ी तैयार, पहले वनडे में ऐसी होगी भारत की सबसे खतरनाक प्लेइंग इलेवन!
Image Credit: विराट कोहली और रोहित शर्मा. Photo Credit: BCCI/AI Generated Image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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