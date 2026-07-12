India vs England: विराट, रोहित और बुमराह की तिकड़ी तैयार, पहले वनडे में ऐसी होगी भारत की सबसे खतरनाक प्लेइंग इलेवन!

India Probable XI vs England 1st ODI : भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. हाल ही में टी20 सीरीज में मिली 4-0 की करारी हार के बाद मंगलवार को बर्मिंघम के एजबेस्टन में होने वाला यह पहला मैच टीम के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लंबे समय तक दूर रहने के बाद कई सीनियर खिलाड़ी टीम को मजबूती देने के लिए राष्ट्रीय टीम में वापस लौट आए हैं. कप्तान शुभमन गिल के पास अब एक पूरी ताकत वाली टीम उपलब्ध है, जिससे वे पहले मैच के लिए अपनी रणनीतिक योजना तैयार कर सकते हैं.
दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ पिछली सीरीज से बाहर रहने के बाद अब पूरी तरह स्वस्थ होकर मध्यक्रम में अपनी नियमित जगह लेने के लिए लौट आए हैं. टी20 टीम की कप्तानी करने के बाद श्रेयस अय्यर नंबर चार स्थान को भरेंगे, जबकि अनुभवी केएल राहुल विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालने के साथ नंबर पांच पर बल्लेबाजी करेंगे.
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Prince Yadav and Ravi Bishnoi named as replacements for injured Harshit Rana and Varun Chakaravarthy in #TeamIndia's squads for #ENGvIND ODIs and #ZIMvIND T20Is, respectively.
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— BCCI (@BCCI) July 12, 2026
बल्लेबाजी की शुरुआत शुभमन गिल और रोहित शर्मा की जोड़ी करेगी ताकि शुरुआती पावरप्ले ओवरों का फायदा उठाया जा सके. गेंदबाजी विभाग में सबसे बड़ा बूस्ट स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के आने से मिला है, जो अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बराड़ के साथ तेज आक्रमण का नेतृत्व करेंगे. मध्य ओवरों के दौरान स्पिन विभाग की कमान अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के हाथों में होगी.
फॉर्मेट में बदलाव भारतीय टीम को दौरे के पिछले हिस्से में हुई गलतियों को सुधारने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है. टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि अनुभवी गेंदबाजी आक्रमण स्थानीय परिस्थितियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करेगा और इंग्लैंड की रन गति को नियंत्रित करना उनकी प्राथमिकता होगी. बर्मिंघम में होने वाला यह मुकाबला दौरे की दिशा बदलने का एक तात्कालिक अवसर है.
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़.