Ind vs Eng: Virat Kohli ने मैच विनर Rohit Sharma को Playing XI से रखा बाहर, ट्विटर पर गुस्साए लोगों ने किए ऐसे कमेंट्स

अहमदाबाद: टीम इंडिया (Team India) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने अहमदाबाद में खेले जा रहे पहले टी-20 मैच में अपने धुरंधर ओपनर और सबसे बड़े मैच विनर 'हिटमैन' रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के नहीं खेलने की खबर सुनकर फैंस गुस्से से भर गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर टीम इंडिया (Team India) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को जमकर लताड़ा है.

रोहित को आराम दिया गया

भारतीय टीम में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को शुरुआती दो मैचों से आराम दिया गया है. टीम में विकेटकीपर ऋषभ पंत के साथ शार्दुल ठाकुर और भुवनेश्वर कुमार की वापसी हुई है. लोकेश राहुल के साथ बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन पारी का आगाज करेंगे, जबकि हार्दिक पांड्या की भी वापसी हुई है.

इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत के खिलाफ पहले टी-20 मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टी-20 सीरीज से पहले भारत ने इंग्लैंड को चार मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-1 से हराया था और अब टीम इंडिया की नजरें टी-20 में भी जीत हासिल करने पर टिकी है. ऐसे में रोहित के नहीं होने से फैंस ने विराट कोहली पर अपना गुस्सा निकाला है.

virat kohli is a looser capt.he always do this why the hell we cant go with the best of our squads he did this in 2019 world cup where vijay shankar played before raydu and pant played before dhoni now again shreyas not performing then why not surya and rohit is rested seriously? — Ishan tripathi (@Tr5Ishan) March 12, 2021

Surprise...No Rohit, No Suryakumar, No Ishan Kishan...

Sad.

Seems Indian team selection is one step forward and two step backward...

Kohli ke chahete hi khelenge... — Anil Pahwani (@AnilPahwani) March 12, 2021

What a Shame Rohit Sharma is out.

When will Virat learn, how to select a proper team. (@RajputReal1) March 12, 2021

Totally wrong decision, @imVkohli don't want to grow @ImRo45 that's why he not pick him in x! Why he not take rest ?? @RaviShastriOfc @virendersehwag please think on it, player ka form dekh ke rest or play in mai lelo waise talent sab mai hai kya sabko lelo team mai — Suyog T Sonawane (@SUYOGSONAWANE) March 12, 2021

What's going on in BCCI why rohit sharma drop — Mahesh Neeladri (@NeeladriMahesh) March 12, 2021

Mumbai Indians players are not in playing xi — Amrendra (@Amrendra7kumar) March 12, 2021

Me to Virat Kohli- pic.twitter.com/6YmbYFk4rw — Swastik Subudhi (@SubudhiSwastik) March 12, 2021

Where is Hitman ?? Kohli use rotation rule yes or no ? — Aditya kr Das (@AdityakrDas9) March 12, 2021

Shame Rohit isn’t playing :( — Dr. Parik Patel, BA, CFA, ACCA Esq. (@ParikPatelCFA) March 12, 2021

Rotation policy ke hisab se to axar should be on rest na !!! Agar rotation policy hai to Kohli ko bhi rest milni chahiye . Bhot deserving players hain who could be captain of India in t20 — Shan Dhiman (@ShanDhiman4) March 12, 2021

Why rohit sharma dropped — Mahesh Neeladri (@NeeladriMahesh) March 12, 2021

बता दें कि हाल ही में खत्म हुई टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 345 रन बनाए थे. रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. हिटमैन रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के नाम टी20 क्रिकेट में 4 शतक हैं और वे ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. टॉस के समय विराट कोहली ने कहा कि रोहित शर्मा को रोटेशन के तहत पहले दो टी-20 मैचों से आराम दिया गया है. विराट कोहली का ये फैसला फैंस के गले नहीं उतर रहा और वह ट्विटर पर जमकर अपना गुस्सा उतार रहे हैं.