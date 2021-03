Ind vs Eng: कोहली 0 पर आउट होने के बाद हुए ट्रोल, फैंस बोले- Virat को करो बाहर, Rohit Sharma को बनाओ कप्तान

अहमदाबाद: इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में खेले जा रहे पहले टी-20 मैच में टीम इंडिया (Team India) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) जीरो पर आउट हो गए. विराट कोहली (Virat Kohli) आदिल राशिद की गेंद पर क्रिस जॉर्डन को कैच थमा कर चलते बने. कोहली (Virat Kohli) के डक पर आउट होने के बाद ट्विटर पर लोगों ने उनकी जमकर क्लास लगाई है.

0 पर आउट होने के बाद ट्रोल हुए कोहली

ट्विटर पर लोगों ने कहा कि विराट कोहली (Virat Kohli) ने रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा और खुद ही वह जीरो पर आउट हो गए. कुछ फैंस ने मांग की है कि विराट कोहली (Virat Kohli) से टी-20 की कप्तानी वापस लेकर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को कप्तान बना देना चाहिए.

Inse To Yahi Umeed Thi Khud Ko Rest Karane ke Bajaye Rohit Sharma ko Rest Kara Diye — Nikita Malviya (@NKMalviya19) March 12, 2021

Isko team se bahar kardo

Aur humara rohit bhai ko captain banao.

Tabhi ayega cup — atänü (@MrKhiladiXD) March 12, 2021

@imVkohli what a poor team selection? More than half of team are playing for the first time

Virat continues with outstanding poor batting performance — Pankaj (@Pankaj_Singh76) March 12, 2021

Jo. Bhi batsman aaj 0 pe out hoga use agale match me bahar kar dena chahiye chahe vo captan he kyu na ho — Himanshu Yadav (@Himansh25191744) March 12, 2021

विराट कोहली जी को मदन भाई लाला फैन क्लब की ओर से शून्य पर आऊट होने के ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई — कपिल रावत (@ImRaw35) March 12, 2021

Virat is not a t20 player. He should accept it. Without rohit, India can't win it for sure. — harish goyal (@harishloveking) March 12, 2021

Virat Kohli goes for a duck, India are two down now inside the Powerplay. — Adnan Khan (@Kh14245350Adnan) March 12, 2021

Kohli should literally take a break and do special practise against spinners in nets... — Kartik chandwaskar (@kchandwaskar) March 12, 2021

Ghr se ane se phle toss ki practice kra kr pic.twitter.com/jqWWirVgcq — _Yashu (@Yashpal64455727) March 12, 2021

2 British Pakistanis have got Kohli out for 0 on this tour. One is Moeen. The other is Rashid. — Reliable Grinder (@mywords2tweet) March 12, 2021

Seems like you want to continue the 1st match loss tradition!! — Shubham Gupta (@Shubham85228771) March 12, 2021

कोहली के फैसले पर भी भड़के फैंस

बता दें कि विराट कोहली (Virat Kohli) ने पहले टी-20 मैच में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया. भारतीय टीम में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को शुरुआती दो मैचों से आराम दिया गया है. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के नहीं खेलने की खबर सुनकर फैंस गुस्से से भर गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर टीम इंडिया (Team India) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को जमकर लताड़ा है.

टीम इंडिया की नजरें टी-20 में भी जीत पर

टीम में विकेटकीपर ऋषभ पंत के साथ शार्दुल ठाकुर और भुवनेश्वर कुमार की वापसी हुई है. लोकेश राहुल के साथ बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन पारी का आगाज करेंगे, जबकि हार्दिक पांड्या की भी वापसी हुई है. इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत के खिलाफ पहले टी-20 मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टी-20 सीरीज से पहले भारत ने इंग्लैंड को चार मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-1 से हराया था और अब टीम इंडिया की नजरें टी-20 में भी जीत हासिल करने पर टिकी है.