IND vs ENG: चेस्टर-ले-स्ट्रीट में कभी नहीं हुआ ऐसा, इतना टारगेट देते ही भारत की जीत हो जाएगी पक्की! मैच से पहले पिच का खुल गया राज

IND vs ENG 1st T20I: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज रात 10 बजे (भारतीय समयानुसार) से चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला जाएगा. टीम इंडिया पहली बार इस मैदान पर कोई टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी. ऐसे में भारतीय फैंस में यह जानने की उत्सुकता है कि चेस्टर-ले-स्ट्रीट की पिच कैसा बर्ताव करेगी. चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर अभी तक 5 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें मेजबान इंग्लैंड ने तीन मैच जीते हैं.
चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज दो अन्य टीमें हैं, जिन्होंने 1-1 टी20 इंटरनेशनल मैच जीता है. इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को ज्यादा कामयाबी मिली है. पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर 3 T20I मैचों में जीत मिली है, जबकि 2 मुकाबले बाद में बैटिंग करने वाली टीमों ने जीते हैं. इस मैदान पर अभी तक दुनिया की कोई भी टीम 200 रन का स्कोर खड़ा नहीं कर पाई है.
भारत को अगर चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर पहला T20I मैच जीतना है, तो उसे पहले बल्लेबाजी करते हुए हर हाल में 200 रन का स्कोर खड़ा करना होगा. पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन बनाते ही इस मैदान पर भारत की जीत लगभग पक्की हो जाएगी. चेस्टर-ले-स्ट्रीट के मैदान पर 14 साल से न तो किसी टीम ने एक भी T20I मैच में 200 रन बनाए हैं और न ही किसी टीम ने इतने रन चेज किए हैं. इस मैदान पर हाईएस्ट स्कोर इंग्लैंड की टीम ने 31 अगस्त 2013 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक T20I मैच में बनाए थे. इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 27 रन से मैच जीता था. चेस्टर-ले-स्ट्रीट के मैदान पर हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज 140 रन है.
इंग्लैंड की टीम ने 30 अगस्त 2023 को चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर एक T20I मैच में 140 रन का लक्ष्य हासिल करते हुए हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज का रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज किया था. इंग्लैंड की टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ यह मैच विकेट से जीता था. रिवरसाइड ग्राउंड पर आमतौर पर T20 क्रिकेट के लिए संतुलित पिच मिलती है. तेज गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग और सीम मूवमेंट मिल सकती है, खासकर जब आसमान में बादल छाए हों. जैसे-जैसे पारी आगे बढ़ती है, बल्लेबाजी आसान हो जाती है, जिससे स्ट्रोक-मेकर्स आत्मविश्वास के साथ अपने शॉट्स खेल पाते हैं.
कुल मैच खेले गए - 5 मैच
पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते - 3 मैच
चेज करने वाली टीम ने जीते - 2 मैच
पहली पारी का औसत स्कोर - 163.2
टीम का सबसे हाईएस्ट स्कोर (इंग्लैंड) - 195/5 (ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ)
टीम का सबसे लोएस्ट स्कोर (इंग्लैंड) - 118/7 (साउथ अफ्रीका के खिलाफ)
चेस्टर-ले-स्ट्रीट की रिवरसाइड ग्राउंड की पिच आमतौर पर संतुलित होती है, जहां गेंद को अच्छा उछाल मिलता है. नई गेंद से शुरुआत में और बादल छाए रहने पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन एक बार जम जाने पर बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट्स खेल सकते हैं. हाल के मैचों से पता चला है कि पिच की गति अलग-अलग हो सकती है और बीच के ओवरों में स्पिनरों को थोड़ी ग्रिप मिल सकती है. उत्तरी इंग्लैंड में गर्मियों के चरम पर ओस शायद ही कभी कोई बड़ी समस्या बनती है. जुलाई की शुरुआत में डरहम में दिन लंबे होते हैं और शाम को मौसम ठंडा और हवादार रहता है, इसलिए ओस बहुत कम होगी और दूसरी पारी में गेंदबाजी करने वाली टीम के गेंदबाजों को इससे ज्यादा परेशानी होने की संभावना नहीं है.