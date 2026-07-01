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IND vs ENG: चेस्टर-ले-स्ट्रीट में कभी नहीं हुआ ऐसा, इतना टारगेट देते ही भारत की जीत हो जाएगी पक्की! मैच से पहले पिच का खुल गया राज

भारतीय फैंस में यह जानने की उत्सुकता है कि चेस्टर-ले-स्ट्रीट की पिच कैसा बर्ताव करेगी. चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर अभी तक 5 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें मेजबान इंग्लैंड ने तीन मैच जीते हैं. चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज दो अन्य टीमें हैं.

Written ByTarun Verma
Published: Jul 01, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:51 PM IST
IND vs ENG: चेस्टर-ले-स्ट्रीट में कभी नहीं हुआ ऐसा, इतना टारगेट देते ही भारत की जीत हो जाएगी पक्की! मैच से पहले पिच का खुल गया राज
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Tarun Verma

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

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