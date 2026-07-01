Add Zee Business As A Preferred Source
App

IND vs ENG 1st T20I: बारिश के कारण रद्द होगा पहला टी20 मैच? वैभव सूर्यवंशी की डेब्यू पर नजर, सामने आया मौसम का बड़ा अपडेट

India Vs England 1st T20I: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज आज से होगा. दोनों देशों के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 10 बजे से चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला जाएगा.

Written ByTarun Verma
Published: Jul 01, 2026, 06:32 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:32 AM IST
IND vs ENG 1st T20I: बारिश के कारण रद्द होगा पहला टी20 मैच? वैभव सूर्यवंशी की डेब्यू पर नजर, सामने आया मौसम का बड़ा अपडेट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
‘जेल’ में होगी कंगना रनौत की ‘धाकड़’ एंट्री, ‘जनता की आवाज’ बनकर करेंगी पहला एविक्शन
kangana ranaut9 min ago
2
Viral Delhi Story9 min ago
3
weather update27 min ago
4
YRF Spy Universe32 min ago
5
shani nakshatra gochar 2026 july35 min ago