IND vs ENG 1st T20I: बारिश के कारण रद्द होगा पहला टी20 मैच? वैभव सूर्यवंशी की डेब्यू पर नजर, सामने आया मौसम का बड़ा अपडेट

India Vs England 1st T20I: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज आज से होगा. दोनों देशों के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 10 बजे से चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला जाएगा. इस सीरीज में सभी की निगाहें 15 साल के ओपनिंग बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, जिन्हें आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में मौका नहीं मिल सका था. आयरलैंड के खिलाफ संजू सैमसन दो मुकाबलों में सिर्फ 5 ही रन बना सके, अब इस बात पर अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या भारत इस युवा खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय डेब्यू का मौका देगा या नहीं?
चेस्टर-ले-स्ट्रीट में मौसम का पूर्वानुमान बताता है कि आसमान में ज्यादातर बादल छाए रहेंगे, तापमान 21°C (70°F) के आसपास रहेगा और बारिश की 35% संभावना है. BBC वेदर के अनुसार, इस इलाके में दोपहर 2:00 बजे (भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे) से सुबह 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे) के बीच बारिश होने की संभावना है. मैच भारतीय समयानुसार रात 10:00 बजे शुरू होगा और भारतीय समयानुसार रात 2:00 बजे तक चल सकता है, इसलिए इसमें देरी की संभावना है. हालांकि इस बात की संभावना बेहद कम है कि बारिश के कारण मैच रद्द हो जाए.
इंग्लैंड में बादल छाए रहने पर आमतौर पर स्विंग गेंदबाजों को और ज्यादा मदद मिलती है. चूंकि यह रात का मैच है, इसलिए बाद में तापमान गिरेगा और अगर बारिश नहीं होती है, तो दूसरी पारी में ओस पड़ सकती है. यह मैदान बल्ले और गेंद के बीच अच्छे संतुलन के लिए जाना जाता है. बल्लेबाज शुरुआत में उछाल पर भरोसा कर सकते हैं, जबकि सीम गेंदबाज़ों को नई गेंद से अक्सर कुछ मूवमेंट मिलती है. यहां पिछले T20I मैचों में स्कोर 122 से लेकर 211 तक रहे हैं, इसलिए स्कोर किसी भी तरफ जा सकता है. इतिहास पीछा करने वाली टीम के पक्ष में रहा है, क्योंकि इस मैदान पर ज्यादातर T20I मैच दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं.
अगर वैभव सूर्यवंशी खेलते हैं, तो वह भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन जाएंगे. हालांकि, टीम मैनेजमेंट ने संकेत दिया है कि उनका विकास एक दीर्घकालिक प्राथमिकता है, जिससे पता चलता है कि लोगों की बढ़ती दिलचस्पी के बावजूद धैर्य बरता जा सकता है. मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की वापसी से भारत को सही समय पर मजबूती मिली है. उनकी वेरिएशन मिडिल ओवर्स में एक अहम हथियार साबित हो सकती हैं. इंग्लैंड भारत की हालिया मुश्किलों का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, जबकि मेहमान टीम के पास शानदार प्रदर्शन करके आयरलैंड के निराशाजनक प्रदर्शन की यादों को मिटाने का मौका है.
श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, सूर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई.
हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बैंटन (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, जोस बटलर (विकेटकीपर), जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स (विकेटकीपर), सैम करन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल राशिद, फिल साल्ट (विकेटकीपर), जोश टोंग, ल्यूक वुड.