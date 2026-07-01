IND vs ENG: पहले T20I में वरुण चक्रवर्ती की होगी वापसी, 4 प्लेयर्स का पत्ता कटना तय! जीत के लिए कप्तान अय्यर लेंगे बड़ा फैसला

India vs England 1st T20I: भारत के सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती आज इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में खेलेंगे या नहीं, हर किसी की नजरें इस अपडेट पर टिकी हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद वरुण चक्रवर्ती के पहली बार टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में वापसी करने की संभावना है. भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20I मैच आज रात 10 बजे (भारतीय समयानुसार) से चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला जाएगा.
मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती आयरलैंड के खिलाफ T20I सीरीज के समय फिट नहीं थे और दोनों मैच नहीं खेल पाए थे. हालांकि वह इंग्लैंड में भारतीय टीम T20I टीम के साथ जुड़ गए हैं. भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती 5 मैचों की T20I सीरीज में इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए काल साबित हो सकते हैं. वरुण चक्रवर्ती T20I में शानदार प्रदर्शन करते रहे हैं. पिछले साल 2025 में वरुण चक्रवर्ती ने 20 T20I मैचों में 36 विकेट झटके थे. वहीं, साल 2026 में वरुण चक्रवर्ती ने अभी तक 23 मैचों में 29 विकेट हासिल किए हैं.
वरुण चक्रवर्ती की घातक गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी करती रही हैं. वरुण चक्रवर्ती T20I के खतरनाक स्पिन गेंदबाज माने जाते हैं. वरुण चक्रवर्ती ने भारत के लिए अभी तक 45 T20I मैचों में 16.62 की घातक गेंदबाजी औसत से 73 विकेट झटके हैं, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 17 रन देकर 5 विकेट रहा है. वरुण चक्रवर्ती T20I में दो बार 5 विकेट हॉल हासिल कर चुके हैं. वरुण चक्रवर्ती अगर प्लेइंग इलेवन में शामिल होते हैं तो ऑफ स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को बाहर होना पड़ेगा.
वैभव सूर्यवंशी, सूर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच की प्लेइंग इलेवन से बाहर रह सकते हैं. मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की वापसी से भारत को सही समय पर मजबूती मिलेगी. वरुण चक्रवर्ती की वेरिएशन मिडिल ओवर्स में एक अहम हथियार साबित हो सकती हैं. इस सीरीज में सभी की निगाहें 15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, जिन्हें आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में मौका नहीं मिल सका था.
आयरलैंड के खिलाफ संजू सैमसन दो मुकाबलों में सिर्फ 5 ही रन बना सके, अब इस बात पर अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या भारत इस युवा खिलाड़ी को इंटरनेशनल डेब्यू का मौका देगा या नहीं? अगर सूर्यवंशी खेलते हैं, तो वह भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन जाएंगे. हालांकि, मैनेजमेंट ने संकेत दिया है कि उनका विकास एक दीर्घकालिक प्राथमिकता है, जिससे पता चलता है कि लोगों की बढ़ती दिलचस्पी के बावजूद धैर्य बरता जा सकता है.
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह.