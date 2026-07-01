Add Zee Business As A Preferred Source
App

IND vs ENG: पहले T20I में वरुण चक्रवर्ती की होगी वापसी, 4 प्लेयर्स का पत्ता कटना तय! जीत के लिए कप्तान अय्यर लेंगे बड़ा फैसला

भारत के सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती आज इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में खेलेंगे या नहीं, हर किसी की नजरें इस अपडेट पर टिकी हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद वरुण चक्रवर्ती के पहली बार टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में वापसी करने की संभावना है.

Written ByTarun Verma
Published: Jul 01, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:39 AM IST
IND vs ENG: पहले T20I में वरुण चक्रवर्ती की होगी वापसी, 4 प्लेयर्स का पत्ता कटना तय! जीत के लिए कप्तान अय्यर लेंगे बड़ा फैसला
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
BA कोर्स में बड़ा बदलाव, अब इन नए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से मिलेगा एडमिशन
Delhi news48 min ago
2
Fuel price48 min ago
3
Samsung50 min ago
4
Bosco martis53 min ago
5
India glass bridge56 min ago