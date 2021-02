Ind vs Eng: Team India के खिलाफ England का खराब गेम प्लान देख भड़क गए Michael Vaughan, Twitter पर दे दी गाली

पूर्व अंग्रेज कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) चेन्नई (Chennai) में भारत (Team India) के खिलाफ जारी पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड (England) टीम के गेम प्लान पर बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने ट्विटर (Twitter) पर अपनी भड़ास निकाली है. दरअसल, इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ दूसरी पारी में बेहद रक्षात्मक फील्डिंग लगाई हुई थी.

माइकल वॉन (Michael Vaughan) इंग्लैंड की टीम से इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने ट्विटर पर ही गाली दे डाली. माइकल वॉन ने ट्विटर पर लिखा, 'मैं स्पिनर्स से ये जानना चाहता हूं कि 400 से ज्यादा रनों का लक्ष्य होने के बावजूद आपने भारतीय बल्लेबाजों के लिए कवर प्वाइंट क्यों ले रखा है, जबकि गेंद इतनी ज्यादा स्पिन हो रही है. ये दिन का आखिरी ओवर है. ##%%&&'

I would like to know from spinners out there WHY spinners have a cover point on the boundary when you have near on 400 on the board on a pitch that is spinning square ... and you an off spinner bowling ... and it’s the last over of the day !!!!!!!!!!!!! Wtf .... #INDvENG

