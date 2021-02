IND VS ENG: Kuldeep Yadav की हालत देखकर दुखी हुए Wasim Jaffer, हिम्मत ना हारने की दी सलाह

लंदन: इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम इंडिया के कुलदीप यादव को मौका नहीं दिया गया. 2 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी के लिए तैयार बैठे कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को एक बार फिर से नजरअंदाज किया गया. जिसके बाद अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है. कुलदीप यादव को नहीं चुनकर विराट कोहली ने अक्षर पटेल के चोटिल होने के कारण बाहर हो जाने के बाद स्टैंड बाइ लेफ्ट आर्म स्पिनर शाहबाज नदीम (Shahbaz Nadeem) को मौका दिया.

सुंदर और अश्विन के साथ तीसरे स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को बड़ा दावेदार माना जा रहा था, लेकिन एक बार फिर उनके साथ नाइंसाफी हुई. टीम मैनेजमेंट के इस फैसले की काफी आलोचनाएं हो रही हैं. अब वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने कुलदीप को अपना सपोट दिया है.

चोट के कारण रविंद्र जडेजा इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों में नहीं खेल पाएंगे और इसलिए अधिकतर पूर्व खिलाड़ियों का मानना था कि कुलदीप (Kuldeep Yadav) को अंतिम एकादश में जगह मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने ट्वीट कर कुलदीप को भरोसा दिया है कि जब भी उनको मौका मिलेगा वो अच्छा करेंगे. उन्होंने लिखा, ‘मैं कुछ कर नहीं सकता लेकिन मुझे कुलदीप के लिए बुरा लग रहा है. अगस्त से वो एक बायो-बबल से दूसरे में जा रहा है लेकिन उन्हें अभी तक अपने टैलेंट को दिखाने का मौका नहीं मिला. आशा मत खोना कुलदीप. तुमने ये पहले भी किया है, मुझे यकिन है कि तुम्हें मौका मिलेगा और तुम फिर से खुद को साबित करोगे’.

Can't help but feel sad for@imkuldeep18 Since August he's been travelling from one bio-bubble to another, but haven't really got a chance to showcase his talent. But don't lose hope Kuldeep. You have done it before and I'm sure given an opportunity you will do it again#INDvsENG

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) February 7, 2021