IND vs ENG: दूसरे वनडे में भी भारत की जीत तय! कार्डिफ की पिच टीम इंडिया को आएगी रास, मौसम को लेकर भी आया बड़ा अपडेट

India vs England 2nd ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला भारतीय समयानुसार कल शाम 5:30 बजे से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. पहला ODI मैच 6 विकेट से जीतकर भारत ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बना रखी है. अब अगर भारत दूसरा ODI मैच भी जीत लेता है, तो वह सीरीज पर कब्जा करते हुए 2-0 से अजेय बढ़त बना लेगा. कार्डिफ में इंग्लैंड का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है. उसने यहां खेले गए 17 ODI मैचों में से 10 में जीत हासिल की है, जबकि केवल तीन में हार का सामना किया है.
कार्डिफ में भारत ने अभी तक 4 ODI मैच खेले हैं, जिसमें उसे 3 मैचों में जीत मिली है, जबकि एक मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है. भारत और इंग्लैंड के बीच कार्डिफ में 2 ODI मैच खेले हैं, जिसमें टीम इंडिया और इंग्लैंड ने 1-1 मैच जीते हैं. भारत में क्रिकेट फैंस दूसरा वनडे मैच Sony Sports Network पर लाइव देख सकते हैं. यह मैच JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.
कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान की पिच संतुलित है. मैच आगे बढ़ने पर यह पिच आमतौर पर स्लो बॉलर्स और स्पिनर्स के लिए मददगार होती है, लेकिन अगर बल्लेबाज क्रीज पर जम जाएं, तो रन बनाने के अच्छे मौके मिलते हैं. चूंकि यह डे/नाइट मैच है और लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर 1:00 बजे (IST शाम 5:30 बजे) शुरू होगा, इसलिए दिन भर बदलते मौसम का पिच के बर्ताव पर बड़ा असर पड़ेगा.
सोफिया गार्डन्स की पिच में अक्सर अच्छी उछाल और गति होती है, जिससे तेज गेंदबाजों को भी मौका मिलता है. ऐसे में भारत गुरनूर बराड़ की जगह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल कर सकता है. गुरनूर बराड़ ने पहले ODI मैच में बेन डकेट और जैकब बेथेल के विकेट लिए, लेकिन उन्होंने 9 ओवर में 61 रन लुटा दिए. इसलिए भारतीय टीम मैनेजमेंट अर्शदीप सिंह के अनुभव को तवज्जो दे सकता है.
कार्डिफ में गुरुवार (16 जुलाई) को मौसम क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा रहने की उम्मीद है और पूरे दिन बारिश की कोई संभावना नहीं है. साफ आसमान और गर्म तापमान सोफिया गार्डन्स में खेलने के लिए बेहतरीन हालात बनाएंगे. मैच के दौरान तापमान 24°C से 28°C के बीच रहने की उम्मीद है और खेल खत्म होने तक यह गिरकर लगभग 22°C हो सकता है. 10-14 mph की हल्की हवा तेज गेंदबाजों को शुरुआती मदद दे सकती है, लेकिन कुल मिलाकर हालात बल्लेबाजों के पक्ष में रहने की उम्मीद है.
भारत और इंग्लैंड की संभावित Playing XI
भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह.
इंग्लैंड: जैकब बेथेल, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, ब्रायडन कार्स.