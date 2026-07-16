भारत-इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे आज, मैच की टाइमिंग में बदलाव, इतने बजे शुरू होगा मुकाबला

IND vs ENG 2nd ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएगा. पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना रखी है. अब इंग्लैंड की टीम के लिए ये मुकाबला करो या मरो की स्थिति के समान होगा. अगर इंग्लिश टीम ये मुकाबला हार जाती है तो सीरीज गंवा बैठेगी. पिछला मुकाबला एजबेस्टन में दोपहर 3 बजे से शुरू हो गया था, लेकिन ये मैच इस समय पर नहीं शुरू होगा. मैच से जुड़ी पूरी जानकारी नीचे दी गई है.
भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज में भी टाइमिंग में बदलाव देखने को मिला था, अब इस मुकाबले में भी 2 घंटे का हेर-फेर है. दोनों टीमें कॉर्डिफ में खेलने उतरेंगी. फैंस को ये मुकाबला देखने के लिए देर रात तक जागना पड़ सकता है. ये मुकाबला डे-नाइट फॉर्मेट में खेला जाएगा. देखना होगा कि इस मैच में भारतीय टीम किसी बदलाव के साथ उतरती है या नहीं.
कार्डिफ में दोनों कप्तान 5 बजे टॉस के लिए मैदान में उतरेंगे. इसके आधे घंटे बाद यानि साढ़े पांच बजे ये मुकाबला शुरू होगा. अगर दोनों टीमें 50-50 ओवर खेलती हैं तो ये मैच लगभग देर रात 12 बजे खत्म होगा. इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैंस जियोस्टार पर देख सकते हैं जबकि टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.
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कार्डिफ में टीम इंडिया के रिकॉर्ड्स की बात करें तो इस मैदान पर भारतीय टीम ने 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 3 बार जीत दर्ज की है. इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम 2 बार इस मैदान पर खेलने उतरी है, जिसमें से 1 बार जीत दर्ज की और 1 बार टीम को शिकस्त झेलनी पड़ी है. अब देखना होगा कि आज मुकाबला कौन सी टीम जीतने में कामयाब होती है.