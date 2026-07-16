भारत-इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे आज, मैच की टाइमिंग में बदलाव, इतने बजे शुरू होगा मुकाबला

IND vs ENG 2nd ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएगा. पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना रखी है. अब इंग्लैंड की टीम के लिए ये मुकाबला करो या मरो की स्थिति के समान होगा. अगर इंग्लिश टीम ये मुकाबला हार जाती है तो सीरीज गंवा बैठेगी. पिछला मुकाबला एजबेस्टन में दोपहर 3 बजे से शुरू हो गया था, लेकिन ये मैच इस समय पर नहीं शुरू होगा. मैच से जुड़ी पूरी जानकारी नीचे दी गई है.