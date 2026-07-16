Add Zee Business As A Preferred Source
App

भारत-इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे आज, मैच की टाइमिंग में बदलाव, इतने बजे शुरू होगा मुकाबला

IND vs ENG 2nd ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएगा. पिछला मुकाबला एजबेस्टन में दोपहर 3 बजे से शुरू हो गया था, लेकिन ये मैच इस समय पर नहीं शुरू होगा. मैच से जुड़ी पूरी जानकारी नीचे दी गई है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 16, 2026, 06:38 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:52 AM IST
भारत-इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे आज, मैच की टाइमिंग में बदलाव, इतने बजे शुरू होगा मुकाबला
Image Credit: BCCI

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नवोदय-सैनिक स्कूल एडमिशन विवाद: क्या सिर्फ कागजों पर थे एडमिशन?
rajkot school1 min ago
2
Delhi news6 min ago
3
BIMSTEC 202611 min ago
4
Ketan Agarwal Case19 min ago
5
FIFA World Cup 202620 min ago