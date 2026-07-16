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हिटमैन का नया धमाका: वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा ने किया बड़ा कारनामा, इंजमाम उल हक को पछाड़ा

Most Runs in ODI Cricket: भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने वनडे इतिहास में सातवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनकर एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है. इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में उन्होंने पाकिस्तान के दिग्गज इंजमाम उल हक को पीछे छोड़ दिया.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 16, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:25 PM IST
हिटमैन का नया धमाका: वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा ने किया बड़ा कारनामा, इंजमाम उल हक को पछाड़ा
Image Credit: भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर रोहित शर्मा. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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