हिटमैन का नया धमाका: वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा ने किया बड़ा कारनामा, इंजमाम उल हक को पछाड़ा

Most Runs in ODI Cricket: भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अपने करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ते हुए वनडे इतिहास में सातवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. पूर्व भारतीय कप्तान ने यह मुकाम कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान हासिल किया. रोहित ने अपनी पारी का नौवां रन बनाते ही पाकिस्तान के दिग्गज इंजमाम-उल-हक को पीछे छोड़ दिया और वनडे रनों की सर्वकालिक सूची में ऊपर चढ़ गए. वह इस फॉर्मेट में भारत के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं.
कार्डिफ में खेले गए इस दूसरे वनडे में रोहित ने 47 गेंदों पर 26 रनों की एक संघर्षपूर्ण पारी खेली. उन्होंने शुभमन गिल के साथ पहले विकेट के लिए 44 रन जोड़े और फिर विराट कोहली के साथ 60 रनों की साझेदारी की. रोहित काफी समय तक क्रीज पर रहे और उन्होंने कई डॉट गेंदे खेलीं, जिसके बाद इंग्लैंड के स्पिन ऑलराउंडर विल जैक्स ने उन्हें आउट किया.
That's a quick-fire 50-run partnership between Rohit Sharma and Virat Kohli
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— BCCI (@BCCI) July 16, 2026
रोहित शर्मा (11,757 रन) ने इंजमाम को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 1991 से 2007 के बीच पाकिस्तान और आईसीसी के लिए 11,739 रन बनाए थे. रोहित का अब अगला लक्ष्य श्रीलंका के महेला जयवर्धने हैं, जिन्होंने 448 मैचों में 33.37 की औसत से 12,650 रन बनाए हैं. साल 2007 में डेब्यू करने वाले रोहित का औसत 287 वनडे मैचों में 48.58 का है. उनके करियर ने विशेष रूप से 2013 में ओपनर के रूप में प्रमोट किए जाने के बाद गति पकड़ी.
रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में भारत के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. वह इस सूची में केवल विराट कोहली (14,800+) और सचिन तेंदुलकर (18,426) से पीछे हैं. शतकों की बात करें तो रोहित के नाम भारत के लिए तीसरे सबसे ज्यादा वनडे शतक (33) हैं. यहां भी वह तेंदुलकर (49) और कोहली (54) के पीछे हैं.