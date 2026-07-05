Video: 'सामने जाएगी कि पीछे मारूं?' जब 15 साल के वैभव से टिप्स मांगने लगे अभिषेक, बीच मैदान पर बातचीत हुई लीक

इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ शनिवार को ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला गया टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम किया. इसी के साथ इंग्लिश टीम ने सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है. भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए हैं. इस मुकाबले से अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत कर रहे 15 साल के वैभव सूर्यवंशी भारतीय पारी की शुरुआत करने अभिषेक शर्मा के साथ उतरे. वैभव सूर्यवंशी ने अपनी जानी-पहचानी आक्रामक बल्लेबाजी की झलक दिखाई और 2 छक्के लगाए, लेकिन उनकी पारी लंबी नहीं चल सकी. वैभव 10 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से 14 रन बनाकर आउट हुए. विल जैक्स की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वैभव सूर्यवंशी स्टंप आउट हो गए.
वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के बीच पहले विकेट के लिए 4.5 ओवर में 50 रन की साझेदारी हुई. वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के तुरंत बाद अभिषेक शर्मा भी आउट हो गए. अपना 50वां मुकाबला खेल रहे अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों पर 1 छक्के और 8 चौकों की मदद से 43 रन बनाए. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी भले ही टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर रहे थे, लेकिन शनिवार को ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20I के दौरान अपने सीनियर ओपनिंग पार्टनर अभिषेक शर्मा के साथ अपने विचार शेयर करने से वे नहीं रुके.
स्टंप के माइक्रोफोन में कैद एक पल में, अभिषेक शर्मा को 15 साल के लड़के से पिच के नेचर के बारे में पूछते हुए सुना गया. अभिषेक शर्मा ने वैभव सूर्यवंशी से पूछा, 'सामने जाएगी कि पीछे मारूं? क्या लगता है?' वैभव सूर्यवंशी ने शांति से जवाब दिया. वैभव सूर्यवंशी ने अभिषेक शर्मा से कहा, 'देख लो. डबल बाउंस हो रहा है, क्योंकि यह तेज नहीं आई और बाउंस भी कम था.' इस बातचीत ने तुरंत ध्यान खींचा, और फैंस ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलने के बावजूद युवा खिलाड़ी के कॉन्फिडेंस की तारीफ की.
वैभव सूर्यवंशी का जिसका बहुत इंतजार था, आखिरकार इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया के लिए डेब्यू हुआ, क्योंकि वह इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए. सिर्फ 15 साल और 99 दिन की उम्र में, बाएं हाथ के इस बैट्समैन ने सचिन तेंदुलकर का 16 साल और 205 दिन का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और इंडिया के सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए. उन्होंने ऑल-टाइम लिस्ट में पीयूष चावला को भी पीछे छोड़ दिया.