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मैनचेस्टर में इतिहास रचेंगे अक्षर पटेल! इस महारिकॉर्ड से सिर्फ 1 विकेट, बनेंगे ऐसा करने वाले भारत के पहले स्पिनर

India vs England 2nd T20I: भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में इतिहास रचने के करीब हैं. सिर्फ एक विकेट उन्हें 100 टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाला पहला भारतीय स्पिनर बना देगा.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 04, 2026, 04:36 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 04:36 AM IST
मैनचेस्टर में इतिहास रचेंगे अक्षर पटेल! इस महारिकॉर्ड से सिर्फ 1 विकेट, बनेंगे ऐसा करने वाले भारत के पहले स्पिनर
Image Credit: भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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