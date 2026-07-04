मैनचेस्टर में इतिहास रचेंगे अक्षर पटेल! इस महारिकॉर्ड से सिर्फ 1 विकेट, बनेंगे ऐसा करने वाले भारत के पहले स्पिनर

India vs England 2nd T20I: भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल शनिवार (4 जुलाई) को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे टी20आई में इतिहास रच सकते हैं. 32 वर्षीय इस खिलाड़ी ने अब तक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 99 विकेट लिए हैं. यदि वह एक और विकेट लेने में सफल होते हैं, तो वह इस छोटे प्रारूप में 100 या उससे अधिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय स्पिनर बन जाएंगे.
2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू करने के बाद से गुजरात में जन्मे इस खिलाड़ी का सफर टीम में निरंतर नहीं रहा है. हालांकि, पिछले कुछ सालों में उन्होंने मध्य ओवरों में अपना अधिकार स्थापित किया है और अब वह टीम के मुख्य खिलाड़ियों में से एक हैं. उन्होंने भारत को लगातार दो टी20 वर्ल्ड कप खिताब (2024 और 2026) दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अब वह अपने करियर का एक बड़ा रिकॉर्ड बना सकते हैं.
भारत के लिए अब तक केवल तीन गेंदबाज 100 विकेट का आंकड़ा पार कर पाए हैं. अर्शदीप सिंह 131 विकेटों (87 मैच) के साथ इस सूची में सबसे ऊपर हैं, उनके बाद जसप्रीत बुमराह (121 विकेट) और हार्दिक पांड्या (114 विकेट) का नंबर आता है. भारतीय स्पिनरों की बात करें तो अक्षर के बाद युजवेंद्र चहल (96 विकेट) और कुलदीप यादव (95 विकेट) का स्थान है. ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो अफगानिस्तान के राशिद खान 193 विकेटों के साथ शीर्ष पर हैं.
अक्षर यह उपलब्धि पहले टी20 में ही हासिल कर सकते थे, लेकिन 1 जुलाई को चेस्टर-ले-स्ट्रीट में बारिश के कारण दूसरी पारी का खेल नहीं हो सका और उन्हें गेंदबाजी का मौका नहीं मिला. पिछले महीने उन्होंने बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 खेले थे, जहां उन्होंने पहले मैच में दो विकेट लिए थे लेकिन दूसरे मैच में वह कोई विकेट नहीं ले पाए थे.
भारत इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में अपनी प्लेइंग XI में बदलाव करने की संभावना कम ही रखता है. गेंदबाजी कोच मोर्नी मोर्कल ने संकेत दिया है कि प्रतिभाशाली युवा वैभव सूर्यवंशी को अभी अपनी बारी का इंतजार करना पड़ सकता है. हालांकि, यह संजू सैमसन के लिए अपनी योग्यता साबित करने का एक आखिरी मौका हो सकता है.