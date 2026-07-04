IND vs ENG: मैनचेस्टर में मौसम मेहरबान या बेईमान, फिर बारिश बनेगी विलेन? जानें वेदर और पिच रिपोर्ट

India vs England 2nd T20I Weather: भारत बनाम इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच से पहले फैंस की एक नजर मौसम पर भी टिकी हैं. चेस्टर-ले-स्ट्रीट में खेला गया पहला मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका था. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 189 रन बनाए थे, लेकिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी से पहले बारिश ने एंट्री मारी और खेल दोबारा शुरू नहीं हो सका. दूसरा मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा. आइए जानते हैं कि 4 जुलाई को मैनचेस्टर में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा और ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच किसको मदद करेगी.
भारत बनाम इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे टी20 मैच पर भी बारिश का साया है. मौसम रिपोर्ट के अनुसार 4 जुलाई को मैनचेस्टर में काले बादल छाए रहेंगे, लेकिन अच्छी खबर ये है कि बारिश होने की संभावना कम है. अगर थोड़ी देर बारिश होती भी है तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और 20-20 ओवर का मैच देखने को मिल सकता है.
मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच सूखी और सख्त है और बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ आउटफील्ड तेज़ है और गेंद सही उछाल के साथ आती है, जिससे बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट्स खेल सकते हैं. तेज गेंदबाजों को शुरुआत में अतिरिक्त कैरी मिल सकती है, जबकि स्पिनरों को बहुत कम टर्न मिलेगा. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का निर्णय ले सकती है.
फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग
संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (डब्ल्यू), श्रेयस अय्यर (C), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हर्षित राणा, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, सूर्यांश शेडगे, प्रिंस यादव, वाशिंगटन सुंदर, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा
इंग्लैंड टीम: फिलिप साल्ट, जोस बटलर (WK), हैरी ब्रुक (C), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम कुरेन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर, जोश टोंग, ल्यूक वुड, साकिब महमूद, जॉर्डन कॉक्स, जेम्स कोल्स, रेहान अहमद, सोनी बेकर