IND vs ENG: मैनचेस्टर में मौसम मेहरबान या बेईमान, फिर बारिश बनेगी विलेन? जानें वेदर और पिच रिपोर्ट

India vs England 2nd T20I Weather: भारत बनाम इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच से पहले फैंस की एक नजर मौसम पर भी टिकी हैं. चेस्टर-ले-स्ट्रीट में खेला गया पहला मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका था. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 189 रन बनाए थे, लेकिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी से पहले बारिश ने एंट्री मारी और खेल दोबारा शुरू नहीं हो सका. दूसरा मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा. आइए जानते हैं कि 4 जुलाई को मैनचेस्टर में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा और ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच किसको मदद करेगी.