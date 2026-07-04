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IND vs ENG: मैनचेस्टर में मौसम मेहरबान या बेईमान, फिर बारिश बनेगी विलेन? जानें वेदर और पिच रिपोर्ट

India vs England 2nd T20I Weather: भारत बनाम इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे टी20 मैच पर भी बारिश का साया है. मौसम रिपोर्ट के अनुसार 4 जुलाई को मैनचेस्टर में काले बादल छाए रहेंगे, लेकिन अच्छी खबर ये है कि बारिश होने की संभावना कम है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 04, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 04:57 PM IST
IND vs ENG: मैनचेस्टर में मौसम मेहरबान या बेईमान, फिर बारिश बनेगी विलेन? जानें वेदर और पिच रिपोर्ट
Image Credit: (PHOTO: AI Graphic) मैनचेस्टर में मौसम मेहरबान या बेईमान, फिर बारिश बनेगी विलेन?Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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