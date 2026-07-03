क्या बारिश फिर से तोड़ देगी फैंस का दिल? मैनचेस्टर के मौसम को लेकर बड़ा सस्पेंस, IND vs ENG T20I मैच का मजा न हो जाए किरकिरा

भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20I सीरीज का दूसरा मुकाबला कल (4 जुलाई) शाम 7:00 बजे से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा. चेस्टर ले स्ट्रीट में दोनों देशों के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था. फिलहाल यह T20I सीरीज 0-0 से बराबरी पर है. ऐसे में फैंस में यह जानने की उत्सुकता है कि मैनचेस्टर में कल (4 जुलाई) मौसम कैसा रहेगा और क्या बारिश फिर से दिल तोड़ देगी. कहीं बारिश के कारण मैच तो रद्द नहीं करना पड़ेगा.
भारत और इंग्लैंड कल मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में होने वाले दूसरे T20I मैच में आमने-सामने होंगे और पांच मैचों की सीरीज में बढ़त बनाने की कोशिश करेंगे. पहले T20I मैच में बारिश की वजह से सिर्फ पहली पारी ही पूरी हो पाई थी. अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर की हाफ-सेंचुरी की बदौलत भारत ने 189/7 का स्कोर बनाया. शिवम दुबे ने भी तूफानी पारी खेलकर योगदान दिया. हालांकि, यूनाइटेड किंगडम में अब तक संजू सैमसन और ईशान किशन का फॉर्म चिंता का विषय रहा है.
आयरलैंड T20I सीरीज से पहले टीम का उप-कप्तान बनाए जाने के बाद से तिलक वर्मा का प्रदर्शन भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. इंग्लैंड के लिए साकिब महमूद सबसे अच्छे गेंदबाज रहे और उन्होंने तीन विकेट लिए. वहीं, ल्यूक वुड उस दिन महंगे साबित हुए और दूसरे T20I में उनकी जगह जोफ्रा आर्चर को मौका मिल सकता है. यह देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स समेत तीन स्पिनरों के साथ खेलना जारी रखता है या नहीं.
AccuWeather के अनुसार, मैच के दिन यानी कल (4 जुलाई) मैनचेस्टर में बारिश की 25% संभावना है. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह सिर्फ मौसम का पूर्वानुमान है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि शनिवार को मौसम कैसा रहेगा. खेल शुरू होने के समय के करीब मौसम का पूर्वानुमान बदल भी सकता है, लेकिन मैनचेस्टर के मौजूदा हालात सीरीज के पहले मैच के दौरान टीमों को मिले मौसम से तो बेहतर ही लग रहे हैं. पहला मैच रद्द होने के बाद भारत की नजरें सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाने पर हैं. मैनचेस्टर में होने वाले दूसरे T20I मैच में भारत पहले मैच की पॉजिटिव चीजों को लेकर आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा.
1. India vs England के बीच दूसरा T20I मैच कब खेला जाएगा?
India vs England के बीच दूसरा T20I मैच कल (4 जुलाई) को खेला जाएगा.
2. India vs England के बीच दूसरा T20I मैच कहां खेला जाएगा?
India vs England के बीच दूसरा T20I मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा.
3. India vs England के बीच दूसरा T20I मैच किस समय पर खेला जाएगा?
India vs England के बीच दूसरा T20I मैच कल (4 जुलाई) शाम 7:00 बजे (IST) से खेला जाएगा.
4. India vs England के बीच दूसरे T20I मैच का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर किस चैनल पर देख सकते हैं?
India vs England के बीच दूसरे T20I मैच का लाइव टेलीकास्ट आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं.
5. India vs England के बीच दूसरे T20I मैच को किस Digital Platform पर देखा जा सकता है?
India vs England के बीच दूसरे T20I मैच को Digital Platform पर आप 'JioHotstar' पर देख सकते हैं. इसके अलावा मैच का लाइव ब्लॉग और मैच से जुड़ी स्टोरीज आप https://zeenews.india.com/hindi पर पढ़ सकते हैं.
6. India vs England के बीच दूसरा T20I मैच मुफ्त में कब, कहां और किस चैनल पर देखें?
India vs England के बीच दूसरा T20I मैच आप डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर मुफ्त में देख सकते हैं. हालांकि यह सुविधा सिर्फ डीडी फ्री डिश और अन्य DTT (Digital Terrestrial Television) उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होगी. जो डीडी स्पोर्ट्स चैनल केबल टीवी या DTH प्लेटफॉर्म जैसे डिशटीवी, एयरटेल डिजिटल टीवी और टाटा प्ले पर प्रसारित होगा उस पर India vs England के बीच दूसरे T20I मैच का लाइव प्रसारण नहीं होगा.
मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान की पिच पर पावरप्ले के दौरान तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है. गेंद को सीम और स्विंग मिलने की उम्मीद है. हालांकि, जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, स्पिनरों की भूमिका अहम होगी. जो बल्लेबाज क्रीज पर समय बिताने को तैयार होंगे, वे काफी रन बना पाएंगे. नए बल्लेबाज के लिए आते ही बाउंड्री लगाना आसान नहीं होगा.
कुल मैच - 31 मैच
भारत ने जीते - 18 मैच
इंग्लैंड ने जीते - 12 मैच
बेनतीजा रहे - 1 मैच
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव.
फिल सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, साकिब महमूद, आदिल रशीद, ल्यूक वुड.