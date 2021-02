Michael Vaughan ने Team India पर उठाए सवाल, Shane Warne ने दिया मुंहतोड़ जवाब

चेन्नई: ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न (Shane Warne) टीम इंडिया के सपोर्ट में उतरे हैं. शेन वॉर्न (Michael Vaughan) ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन की बोलती बंद कर दी है, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम और चेन्नई की पिच पर सवाल उठाए.

शेन वॉर्न ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) की दूसरे टेस्ट के लिए चेपॉक पिच की आलोचना पर कहा, ‘जब भारत के पास कोई मौका नहीं था, तब किसी ने भी पिच के बारे में एक शब्द नहीं कहा.’

Come on maaaaaate ! The last few days of the 1st test, the wicket started exploding & no one said a word about the pitch when India had no chance. At least this test it’s been the same for both teams from ball one. Eng bowled poorly & Rohit, Pant and Jinx showed how to bat. https://t.co/lx31k7BqCl

— Shane Warne (@ShaneWarne) February 14, 2021