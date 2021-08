Ind vs Eng: जडेजा को मौका देने का मकसद बुरी तरह फ्लॉप, टीम इंडिया को खली इस मैच विनर की कमी

लंदन: भारत और इंग्लैंड बीच लॉर्ड्स में जारी दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन टीम इंडिया को अपने सबसे बड़े मैच विनर रविचंद्रन अश्विन की कमी खली. विराट कोहली ने दूसरे टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन की जगह रवींद्र जडेजा को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया, लेकिन जडेजा का गेंद और बल्ले दोनों से ही प्रदर्शन काफी घटिया रहा. लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में जडेजा 3 रन बनाकर आउट हो गए.

जडेजा को मौका देने का मकसद हो गया फ्लॉप

रवींद्र जडेजा को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने का मकसद बुरी तरह फ्लॉप साबित हुआ. इस टेस्ट मैच में रवींद्र जडेजा अब तक न तो एक भी विकेट ले पाए और न ही कोई बड़ी पारी खेल पाए. जडेजा की सीधी गेंदों से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को कोई दिक्कत नहीं हो रही, उल्टा जडेजा की गेंदों पर रन पड़ रहे हैं.

टीम इंडिया को खली इस मैच विनर की कमी

लॉर्ड्स टेस्ट मैच के चौथे दिन टीम इंडिया को अपने सबसे बड़े मैच विनर रविचंद्रन अश्विन की कमी खली. एक तरफ जहां इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर मोईन अली विकेट चटकाकर भारत के सामने मुश्किलें पैदा कर रहे थे, वहीं दूसरी और रविचंद्रन अश्विन जैसे महान स्पिनर को टीम इंडिया ने प्लेइंग इलेवन में ही शामिल नहीं किया.

जडेजा को शामिल करना घाटे का सौदा साबित हुआ

रवींद्र जडेजा को प्लेइंग इलेवन में शामिल करना टीम इंडिया के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ है. टीम इंडिया में अगर रविचंद्रन अश्विन होते तो इंग्लैंड के बल्लेबाज पहली पारी में नहीं टिक पाते. ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न ने मोईन अली के रविंद्र जडेजा को बोल्ड करने के बाद अपनी बात कही. वॉर्न ने कहा, 'कैसे एक स्पिनर को टीम में होना ही चाहिए और इशारों में कहा कि अश्विन को टीम में होना ही चाहिए.'

शेन वॉर्न ने उठाए सवाल

शेन वॉर्न ने ट्विटर पर लिखा, 'एक स्पिनर खेल को घुमा सकता है और हैरानी की बात है, इसलिए आप हर बार स्पिनर को मौका देते हैं, भले ही परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हों! आप सिर्फ पहली पारी के लिए टीम नहीं चुनते. जीतने के लिए स्पिनर जरूरी है.'

A spinner turning the game !!!! Surprise surprise, this is why you always play a spinner no matter what the conditions ! Remember you don’t pick a team just for the first innings. Spin to win @SkyCricket — Shane Warne (@ShaneWarne) August 15, 2021

इसके अलावा सोशल मीडिया पर रविचंद्रन अश्विन को टीम में शामिल करने की मांग उठी, कुछ ऐसे ट्वीट्स जमकर वायरल हो रहे हैं.

Tomorrow Team India will definitely feel Ashwin importance in playing 11

Irrespective of the conditions. You can't drop world best player pic.twitter.com/cUehZxA9Q7 — S A B A R I (@sabarirajan94) August 15, 2021

Ashwin after watching Moin Ali taking wicket pic.twitter.com/yZxf7bVibJ — Ashwani (@itsash_10) August 15, 2021

Me watching Moeen Ali's bowling & realising Ashwin isn't in the team: pic.twitter.com/dHnLGWZwq2 — Abhishek Tripathi (@abhithecomic) August 15, 2021