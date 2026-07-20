इंग्लैंड की धरती पर रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, ध्वस्त किया 8 साल पुराना महारिकॉर्ड, अब कोई मुंह से नहीं निकालेगा संन्यास की बात

रोहित शर्मा जब लॉर्ड्स पहुंचे तो उनके भविष्य को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन रविवार को इस अनुभवी ओपनर ने सबको याद दिला दिया कि वे भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े स्टार्स में से एक क्यों हैं. इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का फैसला करने वाले तीसरे वनडे मैच के दौरान 39 साल के इस खिलाड़ी ने फील्डिंग में शानदार प्रदर्शन करके पुराने दिनों की याद दिला दी और मशहूर लॉर्ड्स स्टेडियम में जोश भर दिया. यह पल 42वें ओवर की पहली ही गेंद पर आया.
अर्शदीप सिंह ने ऑफ स्टंप के बाहर एक शॉर्ट-ऑफ-लेंथ गेंद फेंकी और जो रूट ने उसे कवर की दिशा में शानदार तरीके से खेला. गेंद तेजी से बाउंड्री की ओर जा रही थी, तभी डीप पॉइंट से रोहित तेजी से दौड़े और दाईं ओर पूरी तरह से छलांग लगाकर किसी तरह निश्चित चौका रोक लिया. इस बचाव से दो अहम रन बचे और लॉर्ड्स में मौजूद दर्शकों ने तुरंत 'रोहित-रोहित' के नारे लगाने शुरू कर दिए. यह एक ऐसे खिलाड़ी का असाधारण प्रदर्शन था जो अक्सर फिटनेस को लेकर चर्चाओं में रहे हैं. फैंस और टीम के साथियों ने कप्तान के जज्बे और एथलेटिसिज्म की तारीफ की.
बता दें कि भारत को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में 27 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ ही भारतीय टीम ने टी20 के बाद वनडे सीरीज को भी 1-2 से गंवा दिया. हालांकि, लॉर्ड्स के मैदान पर रोहित शर्मा तीसरे वनडे में बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने 138 रनों की लाजवाब पारी खेली. रोहित शर्मा ने अपनी इस पारी के दौरान 17 चौके और 5 छक्के लगाए.
रोहित शर्मा ने अपनी इस पारी के साथ ही इंग्लैंड की धरती पर इतिहास रचा. वह भारत और इंग्लैंड वनडे सीरीज में इंग्लिश कंडिशंस में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने अपना ही 8 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा. रोहित शर्मा ने साल 2017 में ट्रेंट ब्रिज में 137 रनों की नाबाद पारी खेली थी. रोहित तीसरे वनडे में बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 147 रनों की अहम साझेदारी निभाई.
शुभमन गिल के 77 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौटने के बाद रोहित शर्मा ने विराट कोहली संग मिलकर मोर्चा संभाला. उन्होंने कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 86 गेंदों में 113 रनों की साझेदारी निभाई. पहले दो मुकाबलों में रन न बनाने की वजह से फॉर्म को लेकर उठ रहे तमाम तरह के सवालों का जवाब रोहित ने तीसरे वनडे में बल्ले से दिया. हालांकि, रोहित शर्मा की यादगार पारी भी भारतीय टीम को जीत नहीं दिला सकी. इंग्लैंड से मिले 388 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत 7 विकेट खोकर 360 रन ही बना सका.
रोहित शर्मा के अलावा, भारत की ओर से शुभमन गिल ने 77 रन बनाए, जबकि कोहली ने 60 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 74 रन बनाए. हालांकि, ईशान किशन (14 रन) और श्रेयस अय्यर (0) बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके. केएल राहुल भी 12 रन ही बना सके, तो अक्षर पटेल 2 रन बनाकर आउट हुए. इससे पहले, इंग्लैंड ने 50 ओवर में 3 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 387 रन लगाए. टीम की तरफ से बेन डकेट ने 141 रनों की लाजवाब पारी खेली, तो जैकब बेथेल ने 91 रन बनाए. जो रूट ने 48 गेंदों में नाबाद 74 रन बनाए, तो जोस बटलर ने 13 गेंदों में 41 रनों का योगदान दिया.