IND vs ENG: लॉर्ड्स में लगेगा रोहित शर्मा का शतक? होम ऑफ क्रिकेट में ऐसा है 'हिटमैन' का रिकॉर्ड

India vs England 3rd ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा ODI मुकाबला आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे से लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा. इस मुकाबले में खासतौर पर भारत के महान बल्लेबाज रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर हर किसी की निगाहें होंगी. हालांकि, रोहित शर्मा को यह मैदान 50 ओवर के फॉर्मेट में कुछ खास रास नहीं आता है. बता दें कि अभी तीन मैचों की यह वनडे इंटरनेशनल सीरीज 1-1 से बराबर है.
लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में जो भी टीम यह तीसरा और निर्णायक वनडे इंटरनेशनल मैच जीतेगी, सीरीज पर उसी का कब्जा होगा. रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में अब तक सिर्फ 2 ही ODI मुकाबले खेले हैं. इस दौरान एक मैच में वह बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं, तो एक अन्य मुकाबले में सिर्फ 15 रन ही बना सके हैं. तीनों फॉर्मेट को मिलाकर रोहित शर्मा ने इस मैदान पर कुल 5 मैच खेले हैं और इस दौरान उनके बल्ले से 22 की मामूली औसत से 133 रन आए हैं.
शुरुआती दो ODI मुकाबलो में फ्लॉप रहने के बाद रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं. कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया गया कि रोहित शर्मा अपने करियर का आखिरी ODI लॉर्ड्स में खेलने वाले हैं और इस सीरीज के बाद सेलेक्टर्स उन्हें ODI टीम में नहीं रखना चाहते हैं.
हालांकि, रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर चल रही तमाम तरह की अफवाहों पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने विराम लगाया है. BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने बताया, 'रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन बोर्ड स्तर पर इस विषय में कोई बातचीत नहीं हुई है. मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह दावा पूरी तरह निराधार है कि रोहित रविवार को लॉर्ड्स में अपना अंतिम मैच खेलने वाले हैं. इस तरह की किसी भी चर्चा या निर्णय की जानकारी बोर्ड के पास नहीं है.'
रोहित शर्मा पहले वनडे मुकाबले में सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हुए थे. वहीं, दूसरे ODI मैच में वह 47 गेंदों का सामना करने के बाद महज 26 रन ही बना सके थे. आमतौर पर अपनी आक्रामक शैली के लिए मशहूर रोहित शर्मा इस सीरीज में रन और बेहतर स्ट्राइक रेट के लिए जूझते नजर आए हैं. हालांकि, भारतीय टीम चाहेगी कि रोहित लॉर्ड्स में अपने खराब रिकॉर्ड को बेहतर करते हुए तीसरे वनडे में दमदार पारी खेलें.