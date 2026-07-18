ईशान-सुंदर बाहर, इन दो प्लेयर्स की एंट्री, लॉर्ड्स वनडे मैच में ऐसी हो सकती है भारत की Playing XI

भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की यह वनडे इंटरनेशनल सीरीज अभी तक उतार-चढ़ाव वाले पलों से भरी रही है. दोनों टीमें एक-एक जीत के साथ लॉर्ड्स में उतर रही हैं. भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा ODI मुकाबला कल भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे से लंदन के ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड लॉर्ड्स में खेला जाएगा. इस मैच को लेकर तनाव कुछ अलग ही है, क्योंकि तीन मैचों की यह वनडे इंटरनेशनल सीरीज अभी 1-1 से बराबर है.
लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में जो भी टीम यह तीसरा और निर्णायक वनडे इंटरनेशनल मैच जीतेगी, सीरीज पर उसी का कब्जा होगा. भारत और इंग्लैंड की राइवलरी एक बार फिर उसी मोड़ पर आ गई है, जो फैंस को सबसे ज्यादा पसंद है. मुकाबला अब पूरी तरह खुला है और जिसके नतीजे के बारे में पक्के तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है. इंग्लैंड के खिलाफ कल लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में दो बड़े बदलाव किए जा सकते हैं.
विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल, जो अचानक बीमारी के कारण दूसरा वनडे नहीं खेल पाए थे, उनके फिट होने और सीधे प्लेइंग इलेवन में वापसी करने की पूरी संभावना है. केएल राहुल की गैरमौजूदगी में, ईशान किशन ने कार्डिफ में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाली थी, लेकिन वे कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाए और 8 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए. केएल राहुल के पूरी तरह फिट होने के बाद, ईशान किशन को अपनी जगह छोड़नी होगी. केएल राहुल की वापसी से मिडिल ऑर्डर में जरूरी स्थिरता और अनुभवी खिलाड़ी का अनुभव वापस आएगा.
वॉशिंगटन सुंदर इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे ODI मैच से बाहर हो गए हैं. उन्हें दूसरे ODI मैच की पहली पारी में साकिब महमूद की गेंदबाजी पर 33वें ओवर में रन पूरा करते समय चोट लग गई थी. वॉशिंगटन सुंदर की गैरमौजूदगी से भारत के लोअर मिडल ऑर्डर में कमी आएगी और टीम एक भरोसेमंद ऑफ-स्पिन विकल्प से वंचित हो जाएगी. इस कमी को पूरा करने के लिए, टीम मैनेजमेंट कुलदीप यादव के रूप में एक स्पेशलिस्ट रिस्ट-स्पिनर को शामिल कर सकती है, जो बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल के साथ मिलकर मिडिल ओवरों में भारत के लिए विकेट चटकाएंगे.
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, गुरनूर बरार, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा.