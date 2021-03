Ind vs Eng: Virat Kohli ने बिना खेले ही सूर्यकुमार यादव को किया बाहर, लोगों ने कर दिया ट्रोल

अहमदाबाद: टीम इंडिया (Team India) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने अहमदाबाद में खेले जा रहे तीसरे टी-20 मैच की प्लेइंग इलेवन से सूर्यकुमार यादव को बाहर कर दिया. सूर्यकुमार यादव को दूसरे टी-20 मैच में डेब्यू का मौका मिला था, लेकिन उस मैच में उनकी बैटिंग ही नहीं आई.

ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि सूर्यकुमार यादव को बाहर करने का क्या कारण है? कप्तान विराट कोहली के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है. सूर्यकुमार यादव के नहीं खेलने की खबर सुनकर फैंस गुस्से से भर गए.

Verry unfair and selfish decision by @imVkohli to not give chance to @surya_14kumar.@klrahul11 should be rested and surya should be given atleast 1 match to bat. Senior players must take rest. And new players must be tried out as only 4 matches are remaining before world cup. — SAHIL SHAIKH (@sahilshaikh2411) March 16, 2021

Meanwhile SuryaKumar Yadav Feelings Of Not Getting Chance To Select In Team I Think Instead Of K L Rahul Who Is Not In Form SuryaKumar Yadav Should Their In Indian Team #KLRahul #SuryakumarYadav #INDvsENG pic.twitter.com/E2hq8Tw73Q — Deepak Jain (@Dipsdj007) March 16, 2021

What about sky.

This is ridiculous.

Rohit Sharma is ok. The hitman. what about others. give some rest for others

But give some chances to sky.

This is unfair — Vasu deva reddy (@Vasudevareddy88) March 16, 2021

Kohli might be resting in last two games... and SKY would most probably be playing in place of him — Naman Datta (@yourownnaman) March 16, 2021

Rahul should be rested today . Making rohit and ishan opening and sky in middle @imVkohli disappointed . SKY getting chance after very long and still u people make politics on him. — நவீன் (@naveenstar3) March 16, 2021

Better team but instead of Rohit SKy should be given one more chance — (@_dreamer__neha) March 16, 2021

Thanks for having Rohit in xi.... but......SKY ??

Don't we found of seeing him playing international cricket ?? — Hemanth (@TheCommanBihari) March 16, 2021

Where is Surya Kumar Yadav — Midhun Das (@MidhunD66553221) March 16, 2021

बता दें कि इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन ने मंगलवार को भारत के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारत और इंग्लैंड के बीच यह मुकाबला दर्शकों के बिना कराया जा रहा है. दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है. इंग्लैंड ने इस मुकाबले के लिए टॉम कुरेन की जगह मार्क वुड को शामिल किया है जबकि भारतीय टीम में रोहित शर्मा की वापसी हुई है जिन्हें पहले दो मैचों में आराम दिया गया था. सूर्यकुमार यादव की जगह रोहित शर्मा को टीम में शामिल किया गया.