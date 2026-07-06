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IND vs ENG: कंगाली में आटा गीला.. अय्यर की टीम के लिए बड़ी टेंशन! फिर बारिश बनेगी विलेन?

श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया इन दिनों जीत के लिए जद्दोजहत कर रही है. पहले आयरलैंड के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, इसके बाद अब इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भी किस्मत क्रूर होती दिख रही है. पहला टी20 बारिश की भेंट चढ़ा, फिर दूसरे में हार मिली अब तीसरे पर भी काले बादल छाए दिख रहे हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 06, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:44 PM IST
IND vs ENG: कंगाली में आटा गीला.. अय्यर की टीम के लिए बड़ी टेंशन! फिर बारिश बनेगी विलेन?
Image Credit: Team IndiaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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