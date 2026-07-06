IND vs ENG: कंगाली में आटा गीला.. अय्यर की टीम के लिए बड़ी टेंशन! फिर बारिश बनेगी विलेन?

श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया इन दिनों जीत के लिए जद्दोजहत कर रही है. पहले आयरलैंड के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, इसके बाद अब इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भी किस्मत क्रूर होती दिख रही है. पहला टी20 बारिश की भेंट चढ़ा, फिर दूसरे में हार मिली अब तीसरे पर भी काले बादल छाए दिख रहे हैं. तीसरे टी20 मुकाबले में मौसम का हाल देखकर टीम इंडिया के लिए 'कंगाली में आटा गीला' वाली कहावत फिट बैठ रही होगी.