IND vs ENG: कंगाली में आटा गीला.. अय्यर की टीम के लिए बड़ी टेंशन! फिर बारिश बनेगी विलेन?

श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया इन दिनों जीत के लिए जद्दोजहत कर रही है. पहले आयरलैंड के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, इसके बाद अब इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भी किस्मत क्रूर होती दिख रही है. पहला टी20 बारिश की भेंट चढ़ा, फिर दूसरे में हार मिली अब तीसरे पर भी काले बादल छाए दिख रहे हैं. तीसरे टी20 मुकाबले में मौसम का हाल देखकर टीम इंडिया के लिए 'कंगाली में आटा गीला' वाली कहावत फिट बैठ रही होगी.
पहले टी20 मैच में बारिश हुई, जिसके चलते कोई नतीजा नहीं निकला. दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम के 190 रन के लक्ष्य को मेजबान इंग्लैंड ने 1 ओवर रहते हासिल कर लिया. 5 मैच की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 7 जुलाई को नॉटिंघम में खेला जाएगा. इस मैच में बारिश की संभवान है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बारिश किस टीम के लिए वरदान साबित होती है.
इंग्लैंड में पलक झपकते मौसम बदलता है, सभी की नजरें मौसम पर होंगी. एक्यूवेदर की रिपोर्ट की मानें तो सुबह के समय बादल छाए रहेंगे. फिर कुछ देर धूप होगी, लेकिन फिर से बादल छाएंगे. पूरे दिन बारिश की संभावना की बात करें तो 16 प्रतिशत है. सुबह के समय तापमान 23 डिग्री तक रहने की उम्मीद है जबकि बारिश का अनुमान 15 प्रतिशत है.
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मौसम की रिपोर्ट देखकर टीम इंडिया भी टेंशन में होगी. भारत के हाथ एक भी जीत नहीं लगी है, ऐसे में मुकाबला रद्द भी होता है तो भारतीय टीम के लिए करो या मरो की स्थिति बन जाएगी. भारत को हर हाल में बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने होंगे तभी सीरीज जीतने में कामयाब होगी. कप्तानी डेब्यू के बाद बैक-टू-बैक तीन हार ने श्रेयस अय्यर को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है.