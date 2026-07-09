ब्रिस्टल में बारिश फेर देगी चौथे T20I पर पानी? मैच धुला तो सीरीज हार जाएगा भारत, 'करो या मरो' के फेर में अय्यर सेना

भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20I मुकाबला आज रात 10:00 बजे (IST) से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा. इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में लगातार दो मैच हारने के बाद टीम इंडिया 0-2 से पीछे है. इस T20I सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा था. भारत को अगर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हारने से बचना है, तो उसे हर हाल में चौथा टी20 इंटरनेशनल मैच जीतना ही होगा. अगर यह T20I मैच बारिश के कारण रद्द हो गया तो भी टीम इंडिया सीरीज गंवा देगी.
श्रेयस अय्यर की सेना अब कुल मिलाकर 'करो या मरो' के फेर में फंस चुकी है और उसके पास मैच जीतने के अलावा कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है. फैंस में यह जानने की उत्सुकता है कि ब्रिस्टल में आज का मौसम कैसा रहेगा और क्या बारिश कहीं दिल तो नहीं तोड़ देगी. बारिश के कारण मैच तो रद्द नहीं करना पड़ेगा. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को ब्रिस्टल में मौसम पूरी तरह से साफ रहने की उम्मीद है. बारिश होने की आशंका न के बराबर है.
फैंस को बारिश की वजह से मैच में रुकावट आने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज यानी गुरुवार को ब्रिस्टल में बिना किसी रुकावट के मैच होने का अनुमान है. स्थानीय समय के अनुसार शाम 5 बजे तापमान लगभग 33°C रहने की उम्मीद है, जो शाम के समय धीरे-धीरे कम होकर रात 10 बजे तक लगभग 26°C हो जाएगा. साथ ही पूरे मैच के दौरान बारिश की संभावना 5% से कम रहेगी. यह क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत खुशी की बात है.
मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार, गुरुवार शाम ब्रिस्टल में बारिश से खेल में रुकावट आने की कोई संभावना नहीं है. बारिश के कारण अगर मैच धुला तो भारत यह T20I सीरीज हार जाएगा. हालांकि ब्रिस्टल में गर्म मौसम और हाई-प्रेशर की स्थिति पूरे मैच के होने की अच्छी उम्मीद जगाती है, जो डरहम में बारिश की वजह से धुले सीरीज के पहले मैच के मुकाबले एक सुखद बदलाव है. अगर ब्रिस्टल में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे T20I मैच पर बारिश का असर पड़ता है, तो मैच में देरी हो सकती है या उसे छोटा किया जा सकता है. छोटे किए गए मैच के लिए नया टारगेट तय करने के लिए डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (DLS) मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा. बारिश के कारण मैच धुला को उसे रद्द कर दिया जाएगा.
ब्रिस्टल के मैदान पर आमतौर पर बल्लेबाजों का बोलबाला रहता है. इस ग्राउंड में सामने की तरफ वाली बाउंड्री काफी छोटी है. पिच में बढ़िया बाउंस होने की वजह से गेंद बल्ले पर काफी अच्छे से आती है. 21 टी20 मुकाबलों में इस मैदान पर 10 मैचों में जीत पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के हाथ लगी है, जबकि 11 मुकाबलों में बाजी रनों का पीछा करने वाली टीम ने मारी है. पहली पारी का औसतन स्कोर 158 और दूसरी इनिंग का औसत स्कोर यहां 141 रन रहा है.
श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, सूर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव और वैभव सूर्यवंशी.
हैरी ब्रूक, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, सैम कुरेन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टंग और ल्यूक वुड.