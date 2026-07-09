IND vs ENG: टीम इंडिया पर बोझ बन चुके तिलक वर्मा होंगे बाहर? Playing XI में बड़े बदलाव कर सकते हैं कप्तान श्रेयस अय्यर

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला आज रात 10:00 बजे (IST) से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा. इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में लगातार दो मैच हारने के बाद टीम इंडिया 0-2 से पीछे है. इस T20I सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा था. चौथे टी20 मुकाबले को जीतने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर प्लेइंग-11 में 2 बदलाव कर सकते हैं.
लगातार फ्लॉप होने वाले तिलक वर्मा की छुट्टी हो सकती है. तिलक वर्मा की जगह संजू सैमसन आ सकते हैं. अक्षर पटेल की जगह वॉशिंगटन सुंदर को लाया जा सकता है. तिलक वर्मा की खराब फॉर्म के कारण टीम में उनकी जगह पर सवाल उठ रहे हैं. बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा की जगह संजू सैमसन को मौका मिल सकता है, जो पिछले दो मैचों में नहीं खेले थे.
ICC मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' रहे संजू सैमसन ने सीरीज का पहला मैच खेला था, लेकिन 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मौका देने के लिए उन्हें बाहर कर दिया गया था. वैभव सूर्यवंशी ने अपने पहले दो T20I मैचों में निडर होकर शॉट खेलकर सबका ध्यान खींचा है, लेकिन वे अच्छी शुरुआत को मैच जिताने वाली पारी में नहीं बदल पाए हैं.
उम्मीद है कि बिहार के इस युवा वैभव सूर्यवंशी को चौथे T20I मैच में भी मौका मिलेगा, हालांकि भारत अपने टॉप ऑर्डर में बदलाव कर सकता है. संजू सैमसन ओपनिंग में वैभव सूर्यवंशी का साथ दे सकते हैं, जिससे अभिषेक शर्मा नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर सकेंगे. एक और विकल्प यह है कि अभिषेक शर्मा ओपनर बने रहें और सैमसन को नंबर 3 पर भेजा जाए.
भारत अपनी बॉलिंग लाइन-अप में भी बदलाव कर सकता है. अक्षर पटेल का पिछला मैच भी निराशाजनक रहा था. अक्षर पटेल ने अपने 4 ओवरों में 49 रन दिए थे और उन्हें ड्रॉप किया जा सकता है. उनकी जगह स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है. गेंदबाजी में बेहतर कंट्रोल देने के अलावा, सुंदर टीम की बल्लेबाजी को भी मजबूती देते हैं. ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने भारत के लिए 99 T20I मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 101 विकेट लिए हैं और 62 पारियों में 746 रन बनाए हैं.
अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव.