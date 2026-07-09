IND vs ENG: दांव पर वर्ल्ड चैंपियन की साख...ब्रिस्टल में हारे तो 14 साल का अजेय रिकॉर्ड होगा स्वाहा, क्या इज्जत बचा पाएगी टीम इंडिया?

IND vs ENG 4th T20I: कुछ ही महीने पहले दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने वाली टी20 वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया आज अपनी साख और आत्मसम्मान की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने मैदान पर उतरेगी. किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत से यूके रवाना हुई यह स्टार-स्टडेड टीम पहले आयरलैंड से मुंह की खाएगी और फिर इंग्लैंड के सामने घुटने टेकने की कगार पर खड़ी हो जाएगी.
9 जुलाई यानी आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड पर होने वाला चौथा टी20 मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर की साख की लड़ाई है, क्योंकि एक और हार टीम इंडिया पर भारतीय क्रिकेट इतिहास में कभी न मिटने वाला दाग लगा देगी.
दरअसल, आयरलैंड के हाथों मिली शर्मनाक शिकस्त के बाद उम्मीद थी कि इंग्लैंड आते ही नए कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर की यह टीम वापसी करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. 5 मैचों की इस टी20 सीरीज के शुरुआती 3 मैचों में से 2 में भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जबकि पहला मैच बारिश से धुल गया था. अगर वह मैच हुआ होता, तो टीम इंडिया की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए शायद सीरीज का फैसला पिछले मैच में ही इंग्लैंड के पक्ष में हो चुका होता.
ब्रिस्टल का काउंटी ग्राउंड आज भारतीय टीम की असली परीक्षा लेगा. अगर टीम इंडिया आज का मुकाबला जीतती है, तो सीरीज 2-1 पर आ जाएगी और भारत के पास पांचवें व आखिरी मैच में सीरीज बराबर करने का मौका रहेगा. लेकिन अगर ब्रिस्टल में भी हार का सिलसिला नहीं टूटा, तो इंग्लैंड 3-0 की अजेय बढ़त के साथ सीरीज अपने नाम कर लेगा. सीरीज हारते ही पिछले 14 साल का सुनहरा इतिहास टीम इंडिया पर एक बड़े दाग में तब्दील हो जाएगा.
भारत और इंग्लैंड के बीच द्विपक्षीय टी20 सीरीज का इतिहास देखें, तो टीम इंडिया का दबदबा एकतरफा रहा है. साल 2012 से लेकर 2026 तक दोनों देशों के बीच कम से कम 2 मैचों वाली कुल 6 टी20 सीरीज खेली गई हैं. इनमें से एक सीरीज बराबरी पर खत्म हुई और फिर भारत ने 5 सीरीज जीतीं. इंग्लैंड को एक भी सीरीज जीत नसीब नहीं हुई.
पिछले 14 सालों में इंग्लैंड कभी भी भारत को टी20 सीरीज में नहीं हरा सका है, लेकिन आज सातवीं सीरीज में भारत के इस सबसे सफल रिकॉर्ड पर दाग लगने का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर की रणनीति ब्रिस्टल के मैदान पर टीम इंडिया की साख बचा पाएगी या नहीं?