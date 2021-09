IND vs ENG: जार्वो 69 को जबरन मैदान में घुसना पड़ा भारी, लंदन पुलिस ने पकड़कर दी ये सजा

नई दिल्ली: इंग्लैंड और भारत के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला इस वक्त खेला जा रहा है. इस पूरी ही सीरीज में ‘जार्वो 69’ नाम के एक शख्स ने मैदान में बार-बार घुसकर सबका ध्यान खींचा. शुरुआत के तीन टेस्ट मैचों के बाद चौथे टेस्ट में भी जार्वो सुरक्षा तोड़ मैदान में घुस गया. लेकिन इस बार उसे एक बड़ी सजा का सामना करना पड़ा है.

भारत और इंग्लैंड के बीच मौजूदा टेस्ट सीरीज में बार-बार सुरक्षा को धता बताकर मैदान में घुसने वाले यूट्यूबर डेनियल जार्विस को चौथे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन लंच से पहले ओवल मैदान में घुसने के बाद आखिरकर दक्षिणी लंदन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. ‘जार्वो 69’ के नाम से मशहूर जार्विस तीन मैचों में तीसरी बार मैदान में घुस चुके हैं. यार्कशर काउंटी ने उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था लेकिन ईसीबी ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया है.

बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया, ‘हां, जार्वो 69 को दक्षिणी लंदन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.’ भारतीय टीम की जर्सी में लाडर्स पर फील्ड जमाने की कोशिश करने के बाद लीड्स में स्टांस लेने वाले जार्विस उस समय दौड़ते नजर आए जब उमेश यादव गेंदबाजी कर रहे थे. वह दूसरे छोर पर खड़े जॉनी बेयरस्टॉ से टकरा भी गए. बाद में उन्हें मैदान से बाहर निकाला गया.

If this ain't a breach of the bio-bubble, then what is? What's @ECB_cricket and the UK authorities doing? Once fine, but thrice, come on! This is outrageous.

Just imagine if this happened in India, then the English media would've gone bonkers over it.#ENGvIND #Jarvo #Jarvo69 pic.twitter.com/CZmgUAGRVJ

— Keep it Musky (@muskytonk) September 3, 2021