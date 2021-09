IND vs ENG: KL Rahul को आउट दिए जाने पर मचा बड़ा बवाल! थर्ड अंपायर से हो गई बड़ी चूक?

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल के मैदान पर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच के तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर टीम की मैच में वापसी करा दी. रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा और केएल राहुल, सभी बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया. लेकिन केएल राहुल के आउट दिए जाने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया.

थर्ड अंपायर की गलती से आउट हुए राहुल?

भारत की दूसरी पारी में रोहित शर्मा और केएल राहुल ने एक बेहतरीन शुरुआत दी. इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 83 रनों की एक शानदार साझेदारी हुई. लेकिन 34वें ओवर की पहली गेंद पर इस पार्टनरशिप को जेम्स एंडरसन ने तोड़ दिया. एंडरसन की गेंद पर राहुल का कैच पीछे जॉनी बेयरस्टो ने पकड़ा. दरअसल इस विकेट के लिए इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने मैदानी अंपायर से जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने राहुल को नॉट आउट दे दिया.

इसके तुरंत बाद बिना कोई समय बर्बाद करे इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने रिव्यू लेने का फैसला किया. रिव्यू में देखा गया कि जब गेंद राहुल के बल्ले के पास से निकली तो स्निको मीटर की रेखाओं में हरकत जरूर हुई. तभी थर्ड अंपायर ने राहुल को आउट दे दिया. लेकिन राहुल इस फैसले से एकदम नाखुश नजर आए. सोशल मीडिया पर भी यूजर्स ने इस फैसले से हैरानी जताई. दरअसल राहुल के रिएक्शन से ऐसा लग रहा था कि उनका बल्ला गेंद से नहीं बल्कि उनके पैड से टकरा गया था, जिसके बाद स्निको मीटर में हरकत दिखी. सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर तरह-तरह के रिएक्शन दिए जा रहे हैं.

India low Ioosing their first wicket.

Well played by #KLRahul under pressure..

Very very poor umpire #ENGvIND #INDvENG pic.twitter.com/2GtnpolpiM — virat Akhil Hari (@ViratAkhilHari1) September 4, 2021

Umpire didn't hear anything from bat and snicko showing that big a spike, clearly bat hitting pad made that happen, third umpire didn't even take a sec to make decision. #ENGvIND#KLRahul #ENGvsIND pic.twitter.com/IbhKuWWxAF — Manish Bhagat (@Manishbhagat27) September 4, 2021

Why don't we use hotspot technology anymore.. it could provide better insight in #klrahul dismissal.. @bhogleharsha — aman garg (@aman1787) September 4, 2021

रोहित-पुजारा ने किया अंग्रेजों को परेशान

इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. खासकर रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा ने. रोहित के बल्ले से विदेशी धरती पर अपना पहला शतक ठोका. रोहित ने 127 रनों की बेहतरीन पारी खेली. इसके अलावा पुजारा ने भी 61 रन बनाए. जबकि केएल राहुल के बल्ले से 46 रन निकले.

