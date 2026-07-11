IND vs ENG: रात 10 नहीं... कितने बजे शुरू होगा 5वां टी20 मुकाबला, कब और कहां देखें लाइव?

लगातार दो हार और पांच मैचों की सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम आखिरी मुकाबले में साउथैम्पिटन के द रोज बाउल में लाज बचाने उतरेगी. सीरीज में नए कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी डेब्यू से ही दाग पर दाग लगना शुरू हो गए. नॉटिंघम में भारतीय टीम महज 76 रन के स्कोर पर आलआउट हो गई. अब टीम इंडिया अगर 5वां मुकाबला भी गंवा देती है तो 0-4 से सूपड़ा साफ हो जाएगा. 5 मैच की टी20 सीरीज में एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था.