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IND vs ENG: रात 10 नहीं... कितने बजे शुरू होगा 5वां टी20 मुकाबला, कब और कहां देखें लाइव?

IND vs ENG: भारत और इंग्लैंड की टीमें शनिवार को आखिरी मुकाबले में आमने-सामने उतरेंगी. टीम इंडिया इस सीरीज में एक भी मुकाबला जीतने में कामयाब नहीं हुई है और अब आखिरी मैच में लाज बचाने उतरेगी. सीरीज में इंग्लैंड की टीम 3-0 से आगे चल रही है. पिछला मैच रात 10 बजे खेला गया था, लेकिन इस मैच के समय में बदलाव है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 11, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:04 AM IST
IND vs ENG: रात 10 नहीं... कितने बजे शुरू होगा 5वां टी20 मुकाबला, कब और कहां देखें लाइव?
Image Credit: BCCISource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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