IND vs ENG: रात 10 नहीं... कितने बजे शुरू होगा 5वां टी20 मुकाबला, कब और कहां देखें लाइव?

IND vs ENG: भारत और इंग्लैंड की टीमें शनिवार को आखिरी मुकाबले में आमने-सामने उतरेंगी. टीम इंडिया इस सीरीज में एक भी मुकाबला जीतने में कामयाब नहीं हुई है और अब आखिरी मैच में लाज बचाने उतरेगी. सीरीज में इंग्लैंड की टीम 3-0 से आगे चल रही है. पिछला मैच रात 10 बजे खेला गया था, लेकिन इस मैच के समय में बदलाव है. मुकाबला कब, कहां होगा और इस मैच को लाइव आप कैसे देख सकते हैं इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है.
लगातार दो हार और पांच मैचों की सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम आखिरी मुकाबले में साउथैम्पिटन के द रोज बाउल में लाज बचाने उतरेगी. सीरीज में नए कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी डेब्यू से ही दाग पर दाग लगना शुरू हो गए. नॉटिंघम में भारतीय टीम महज 76 रन के स्कोर पर आलआउट हो गई. अब टीम इंडिया अगर 5वां मुकाबला भी गंवा देती है तो 0-4 से सूपड़ा साफ हो जाएगा. 5 मैच की टी20 सीरीज में एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था.
इंग्लैंड और भारत के बीच टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस स्टार स्पोर्ट्स देख सकते हैं जबकि लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. इसके अलावा अगर आप फ्री में इस मुकाबले का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो डीडी फ्री डिश पर डीडी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर भी इस मुकाबले को फ्री में देख सकते हैं.
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भारत और इंग्लैंड के बीच पिछला मुकाबला रात 10 बजे से खेला गया था. लेकिन ये मुकाबला रात को नहीं होगा बल्कि इस मैच की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया इस मुकाबले को अपने नाम करने में कामयाब होती है या फिर इंग्लैंड की टीम 4-0 से टीम इंडिया का सूपड़ा साफ कर देगी.