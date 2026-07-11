जोस बटलर का 'विराट' धमाका...कोहली का महारिकॉर्ड ध्वस्त, 131 रन कूटकर वर्ल्ड क्रिकेट में मचाई खलबली

Jos Buttler 131 vs India: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5वें टी20I में जोस बटलर नाम का तूफान आया. पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड के लिए इस धाकड़ विकेटकीपर-बल्लेबाज ने साउथैम्प्टन के रोज़ बाउल स्टेडियम में चौकों-छक्कों की बारिश कर दी. बटलर ने सिर्फ 64 गेंदों पर 131 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर इतिहास रच दिया.
जोस बटलर की शतकीय पारी में 12 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे. जिसके दम पर बटलर ने न सिर्फ भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का महारिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि 5 नए कीर्तिमानों से रिकॉर्ड बुक में खलबली मचा दी.
जोस बटलर ने अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में भारत के रन मशीन विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है. बटलर के नाम अब 147 मैचों में 4,212 रन हो गए हैं, जबकि विराट कोहली 4,188 रनों पर हैं. इस लिस्ट में पाकिस्तान के बाबर आजम नंबर-1 पर हैं, जिन्होंने 4,596 रन बनाए हैं.
जोस बटलर अब टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने इविन लुईस का 9 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर नया इतिहास रचा. लुईस ने 2017 में 125 रनों की नाबाद पारी खेली थी. अब बटलर 131 रन के साथ उनसे आगे निकल चुके हैं.
बटलर ने भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए अपनी पारी में कुल 20 बाउंड्री (12 चौके और 8 छक्के) जड़ीं. वह भारत के खिलाफ एक टी20I पारी में सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जोश इंग्लिस का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2023 में 19 बाउंड्री लगाई थीं.
इस शतकीय पारी के साथ ही जोस बटलर ओवरऑल टी20 क्रिकेट (अंतरराष्ट्रीय + घरेलू + लीग) के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की एलीट लिस्ट में संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं. इस लिस्ट में नंबर-1 पर दिग्गज क्रिस गेल हैं, जिन्होंने 22 शतक जमाए थे.
131 रनों की पारी के साथ जोस बटलर ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में विकेटकीपरों द्वारा बनाए गए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर की ऐतिहासिक लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया है. वह टी20I में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले विकेटकीपर बने हैं. टेस्ट में एंडी फ्लावर के नाम नाबाद 232 रनों की पारी का रिकॉर्ड है, जबकि वनडे में यह रिकॉर्ड भारत के महान कप्तान एमएस धोनी के नाम है, जिन्होंने नाबाद 183 रन ठोके थे.
अगर मैच की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही और पहला विकेट सिर्फ 8 रन पर गिर गया था, लेकिन इसके बाद जोस बटलर और कप्तान हैरी ब्रूक ने मैदान पर कत्लेआम मचा दिया. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 233 रनों की रिकॉर्ड नाबाद साझेदारी की, जो भारत के खिलाफ टी20 इतिहास में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप है.
ब्रूक और बटलर की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर इंग्लैंड ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 257 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो भारत के खिलाफ उनका अब तक का सबसे बड़ा टी20 स्कोर है. भारत के लिए शिवम दुबे ने 2 और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट लिया. टीम इंडिया को अब यह मैच और सीरीज बचाने के लिए 258 रनों के 'एवरेस्ट' जैसे पहाड़ को पार करना होगा.