IND vs ENG, 5th T20I: पहले सीरीज गई, अब इज्जत बचाने की चुनौती....साउथेम्प्टन में इन 3 खिलाड़ियों को बाहर करेंगे कप्तान श्रेयस अय्यर?

India vs Ireland 5th T20I: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला साउथेम्प्टन के 'द रोज बाउल' मैदान पर खेला जाएगा. यह मैच (भारतीय समयानुसार) आज शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. पांच मैचों की T20I सीरीज में भारत 3-0 से पीछे है. भारत और इंग्लैंड के बीच T20I सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था. अब टीम इंडिया के पास इज्जत बचाने की चुनौती है.
भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर इज्जत बचाने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए प्लेइंग इलेवन में 3 बड़े बदलाव कर सकते हैं. कप्तान श्रेयस अय्यर खराब फॉर्म से जूझ रहे वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ आज होने वाले पांचवें और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भारत किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकता है.
इंग्लैंड के खिलाफ आज होने वाले पांचवें और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में अभिषेक शर्मा के साथ विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को ओपनिंग में मौका दिया जा सकता है. फ्लॉप बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भारत की प्लेइंग इलेवन से बाहर किया जा सकता है. वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ पिछले 3 टी20 इंटरनेशनल मैचों में सिर्फ 42 रन ही बना पाए हैं. ईशान किशन नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे.
श्रेयस अय्यर कप्तान के तौर पर चौथे नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं. तिलक वर्मा को खराब फॉर्म के कारण भारत की प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप किया जा सकता है. इंग्लैंड के खिलाफ पिछले 4 T20I मैचों में तिलक वर्मा के बल्ले से 13, 24*, 3 और 11 रन के स्कोर ही निकले हैं. मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए तिलक वर्मा को तुरंत भारत की प्लेइंग इलेवन से आउट किया जा सकता है. नंबर-5 पर ऑलराउंडर शिवम दुबे बल्लेबाजी करने उतर सकते हैं. फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे नंबर-6 पर भारत को मजबूती देंगे. लोअर ऑर्डर के खूंखार बल्लेबाज के तौर पर सूर्यांश शेडगे 'मेन इन ब्लू' के लिए बेहद जरूरी होंगे.
इंग्लैंड के खिलाफ आज होने वाले पांचवें और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल ही भारत के मेन स्पिनर होंगे, जिन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. अक्षर पटेल लोअर ऑर्डर के विस्फोटक बल्लेबाज भी हैं.
भारतीय टीम मैनेजमेंट तेज गेंदबाजी यूनिट में प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह को चुन सकती है. शिवम दुबे तेज गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर होंगे और वह चौथे तेज गेंदबाज की भूमिका निभाएंगे.
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, सूर्यांश शेडगे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह.