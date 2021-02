Ind vs Eng: डेब्यू टेस्ट में Axar Patel का बड़ा धमाका, 5 विकेट लेकर दिग्गजों के क्लब में हुए शामिल

चेन्नई: टीम इंडिया के लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल (Axar Patel) ने अपने डेब्यू टेस्ट में कमाल कर दिया हैं. अक्षर पटेल (Axar Patel) ने इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में पांच विकेट झटके. इसी के साथ ही अक्षर पटेल (Axar Patel) 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले छठे भारतीय स्पिनर बन गए हैं.

अक्षर पटेल (Axar Patel) ने चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन मंगलवार को दूसरी पारी में 60 रन देकर पांच विकेट चटकाए. भारत ने इस मैच में इंग्लैंड को 317 रनों से हराकर इस टीम के खिलाफ रनों के लिहाज से अपनी अब तक का सबसे बड़ी जीत दर्ज की. इसके साथ ही भारत ने चार मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल की ली है.

