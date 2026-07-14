IND vs ENG: बर्मिंघम में 2 बार 400 पार जा चुका स्कोर, पिच करती है गजब का 'खेला', जानें टॉस कितना होगा अहम?

India vs England: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बर्मिंघम में कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएगा. इस मुकाबले में टॉस बड़ा रोल निभा सकता है. एजबेस्टन की इस पिच पर लो स्कोरिंग और हाई स्कोरिंग दोनों तरह के मैच देखे गए हैं. आईए जानते हैं कि इस मैच में टॉस कितना अहम हो सकता है. दोनों टीमों के बीच इस मैदान पर 5 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें से टीम इंडिया ने 3 जबकि 2 मुकाबले इंग्लैंड ने अपने नाम किए हैं.
इन जीते हुए मुकाबलों की बात करें तो टीम इंडिया ने 3 में से एक मुकाबला चेज करते हुए जीता है जबकि 2 मैच पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने नाम किए हैं. इस पिच अच्छा उछाल देखने को मिलता है, जिससे कई बाहर बल्लेबाजों को मदद मिलती है. खेल आगे बढ़ने के साथ पिच रुख बदलती है और धीमी हो जाती है, जिसके बाद स्पिनर्स को मदद मिलने की संभावना अधिक हो जाती है.
एजबेस्टन में अभी तक कुल 61 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 29 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं. इसके अलावा चेजिंग टीम के खाते 26 मैच आए हैं. वहीं, 6 मुकाबलों नो रिजल्ट रहे. इस मैदान का औसत स्कोर 179 है, लेकिन ऐसा दो बार देखने को मिला है जब 400 पार टोटल रहा. दोनों बार ये कारनामा मेजबान इंग्लैंड ने ही किया है.
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टीम इंडिया के इस मैदान पर सबसे बड़े टोटल की बात करें तो टीम ने 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ 319 रन ठोक दिए थे. एजबेस्टन का लोएस्ट स्कोर 165 का रहा है जो पाकिस्तान की टीम ने 2013 में बनाया था. अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबले में कितना स्कोर देखने को मिलता है और कौन सी टीम बाजी मारती है. आंकड़ों के हिसाब से टॉस काफी अहम रोल निभा सकता है.