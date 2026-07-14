IND vs ENG: बर्मिंघम में 2 बार 400 पार जा चुका स्कोर, पिच करती है गजब का 'खेला', जानें टॉस कितना होगा अहम?

India vs England: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बर्मिंघम में कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएगा. इस मुकाबले में टॉस बड़ा रोल निभा सकता है. एजबेस्टन की इस पिच पर लो स्कोरिंग और हाई स्कोरिंग दोनों तरह के मैच देखे गए हैं. आईए जानते हैं कि इस मैच में टॉस कितना अहम हो सकता है. दोनों टीमों के बीच इस मैदान पर 5 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें से टीम इंडिया ने 3 जबकि 2 मुकाबले इंग्लैंड ने अपने नाम किए हैं.