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IND vs ENG: बर्मिंघम में 2 बार 400 पार जा चुका स्कोर, पिच करती है गजब का 'खेला', जानें टॉस कितना होगा अहम?

India vs England: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बर्मिंघम में कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएगा. इस मुकाबले में टॉस बड़ा रोल निभा सकता है. एजबेस्टन की इस पिच पर लो स्कोरिंग और हाई स्कोरिंग दोनों तरह के मैच देखे गए हैं. आईए जानते हैं कि इस मैच में टॉस कितना अहम हो सकता है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 14, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:33 AM IST
IND vs ENG: बर्मिंघम में 2 बार 400 पार जा चुका स्कोर, पिच करती है गजब का 'खेला', जानें टॉस कितना होगा अहम?
Image Credit: Shubman Gill Insta

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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