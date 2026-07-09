IND vs ENG 4th T20I: ब्रिस्टल T20I में जीत हो जाएगी पक्की, टीम इंडिया को करने होंगे ये 3 काम

इंग्लैंड की धरती पर टीम इंडिया की पोल खुल चुकी है और अब T20I सीरीज में उसकी साख दांव पर लगी है. इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया से कुछ बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन पहला टी20 मैच बारिश से धुलने के बाद श्रेयस अय्यर की सेना ने लगातार दो T20I मैच गंवा दिए. भारतीय टीम समय रहते इंग्लैंड में हालात के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाई.
चौथा T20I मुकाबला आज रात 10:00 बजे ब्रिस्टल में खेला जाएगा. T20I सीरीज में टीम इंडिया 0-2 से पीछे है. भारत को अगर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हारने से बचना है, तो उसे हर हाल में चौथा T20I मैच जीतना ही होगा. भारतीय टीम को अगर सीरीज में अपनी पहली जीत दर्ज करनी है, तो उसे 3 बड़े काम करने होंगे. आइए एक नजर डालते हैं कि कौन से वो 3 काम हैं, जिससे ब्रिस्टल में भारत की जीत लगभग पक्की हो जाएगी.
टीम इंडिया को अगर सीरीज में वापसी करनी है, तो तेज गेंदबाजों को अधिक जिम्मेदारी लेनी होगी. परिस्थितियों का इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने अब तक भरपूर फायदा उठाया है. हालांकि, भारतीय गेंदबाज इन कंडिशंस का इस्तेमाल करने में नाकाम रहे हैं. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में तेज गेंदबाज इस सीरीज में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके हैं. तीसरे टी20 में तेज गेंदबाजों के लिए मददगार पिच पर भी प्रिंस यादव को छोड़कर बाकी भारतीय गेंदबाज छाप छोड़ने में नाकाम रहे थे. अर्शदीप इस सीरीज में सिर्फ 3 विकेट ही निकाल सके हैं और उनका इकोनॉमी 9.50 रहा है. वहीं, हर्षित राणा ने 10 की इकोनॉमी से रन खर्च किए हैं.
भारतीय टीम को बल्लेबाजी क्रम में लगातार फेरबदल करना काफी महंगा पड़ा है. तीसरे टी20 में भी तिलक वर्मा से ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल को भेजा गया था, जबकि शिवम दुबे से पहले बैटिंग करने हर्षित राणा पहुंचे थे. यह फेरबदल टीम इंडिया को खासा भारी पड़ा था और पूरी टीम महज 76 रन बनाकर ढेर हो गई थी. बैटिंग ऑर्डर में लगातार बदलाव के कारण बल्लेबाजों को अपने रोल समझने में साफतौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा है.
भारत के लिए टॉप ऑर्डर में अभिषेक शर्मा ने बढ़िया बल्लेबाजी की है. हालांकि, टीम का मिडिल ऑर्डर इस सीरीज में बुरी तरह से फेल रहा है. कप्तान श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा और अक्षर पटेल बल्ले से कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ सके हैं. ईशान किशन भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं. चौथे टी20 में अगर भारतीय टीम को इंग्लैंड को सीरीज जीतने से रोकना है, तो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को अधिक जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा.