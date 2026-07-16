कार्डिफ में 12 साल बाद वनडे खेलेगा भारत... कैसा है टीम का रिकॉर्ड? जानें रोहित-कोहली के भी आंकडे़

India vs England: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कार्डिफ में शाम 5 बजे शुरू होगा. कार्डिफ में दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. 12 साल बाद टीम इंडिया इस मैदान पर वनडे मैच खेलने उतरेगा. सभी की नजरें विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों पर हैं. पिछले मैच में दोनों ही बड़ी पारी नहीं खेल सके, जिसके चलते फैंस का मजा किरकिरा हो गया. अब कार्डिफ में दोनों के आंकड़े कैसे हैं, हम आपको बताते हैं.