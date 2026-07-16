कार्डिफ में 12 साल बाद वनडे खेलेगा भारत... कैसा है टीम का रिकॉर्ड? जानें रोहित-कोहली के भी आंकडे़

India vs England: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कार्डिफ में शाम 5 बजे शुरू होगा. कार्डिफ में दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. 12 साल बाद टीम इंडिया इस मैदान पर वनडे मैच खेलने उतरेगा. सभी की नजरें विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों पर हैं. पिछले मैच में दोनों ही बड़ी पारी नहीं खेल सके, जिसके चलते फैंस का मजा किरकिरा हो गया. अब कार्डिफ में दोनों के आंकड़े कैसे हैं, हम आपको बताते हैं.
रोहित शर्मा ने इस मैदान पर 3 वनडे मैच खेले हैं जबकि विराट कोहली ने 4 मैच खेले हैं. ये मुकाबले उन्होंने तब खेले जब वो क्रिकेट जगत में नाम बनाने में लगे हुए थे. शुरुआती करियर में कार्डिफ में खेले गए मुकाबलों में रोहित और कोहली दोनों का ही बल्ला चला. टीम इंडिया ने कुल 4 ही वनडे मैच अभी तक इस मैदान पर खेले हैं.
रोहित शर्मा ने इस मैदान पर साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ इस मैदान पर मैच खेले. इन तीन मैच में रोहित ने 65, 33 और 52 रन की पारियां खेली हैं. वहीं, बात करें कोहली की तो उन्होंने इंग्लैंड की टीम को इस मैदान पर 2 बार टक्कर दी है. वहीं, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका से 1-1 मुकाबला खेला है. इस दौरान कोहली ने 107, 31, 58* और 0 रन बनाए हैं.
ये भी पढे़ं...
भारत ने कार्डिफ में दो बार इंग्लैंड की टीम को टक्कर दी है, जिसमें से 1 बार जीत दर्ज की जबकि 1 बार हार का सामना करना पड़ा है. हालांकि, 4 में से 3 बार भारत ने जीत दर्ज की है. अब देखना दिलचस्प होगा कि बराबरी की इस रेस में आज कौन सी टीम आगे निकलती है. कार्डिफ में ये मुकाबला रोहित-कोहली के लिए वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिहाज से बेहद जरूरी होगा.