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कार्डिफ में 12 साल बाद वनडे खेलेगा भारत... कैसा है टीम का रिकॉर्ड? जानें रोहित-कोहली के भी आंकडे़

India vs England: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कार्डिफ में शाम 5 बजे शुरू होगा. कार्डिफ में दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. 12 साल बाद टीम इंडिया इस मैदान पर वनडे मैच खेलने उतरेगा. रोहित-कोहली समेत टीम इंडिया के इस मैदान के आंकड़े नीचे दिए गए हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 16, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:06 AM IST
कार्डिफ में 12 साल बाद वनडे खेलेगा भारत... कैसा है टीम का रिकॉर्ड? जानें रोहित-कोहली के भी आंकडे़
Image Credit: Virat Kohli and Rohit Sharma

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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