Ind vs Eng: Cheteshwar Pujara का बल्ला क्रीज में अटका, Twitter पर वायरल हुआ रन आउट का ये Video

चेन्नई: इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) बड़े ही अजीबो-गरीब तरीके से रन आउट हो गए. पुजारा के रन आउट (Run out) होने का तरीका काफी अनलकी रहा, जिसके बाद उनका ये वीडियो (Video) सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

दरअसल, हुआ यूं कि 19वें ओवर में इंग्लैंड के स्पिनर मोईन अली गेंदबाजी के लिए आए. इस ओवर में मोईन अली की आखिरी गेंद पर चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) एक रन चुराने के लिए क्रीज से आगे निकल गए, लेकिन शॉर्ट लेग पर खड़े ओली पोप ने विकेटकीपर बेन फोक्स की तरफ थ्रो कर दिया.

Pujara with the weirdest runout I’ve seen in a while. #INDvsENG #INDvENG pic.twitter.com/VGR9R6lYuT

पुजारा (Cheteshwar Pujara) कदमों का इस्तेमाल कर क्रीज से काफी आगे निकल चुके थे. पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने क्रीज में वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन उनका बल्ला क्रीज में अटक गया और हाथ से छूट गया. इसके बाद बेन फोक्स ने उन्हें रन आउट कर दिया. बल्ला हाथ से छूटने की वजह से पुजारा क्रीज में नहीं पहुंच पाए और एक बार फिर उन्हें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होना पड़ा. इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने जमकर मजे लिए हैं.

Of all the ways to get out on a rank turner, that must be one of the most bizarre

Luck for England early on in the day. Pujara is Run Out in the unluckiest manner as his bat gets stuck in the pitch.

- 55/2 (20)#INDvENG pic.twitter.com/NQPFawrIg6

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) February 15, 2021