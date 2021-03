Third Umpire को ढूंढने बाइक पर निकले Kohli, Suryakumar और Rohit! Karthik ने शेयर किया ये फनी मीम

अहमदाबाद: भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच अहमदाबाद में खेले गए चौथे टी-20 मैच में अंपायरों के फैसले पर जमकर बवाल हुआ. इस मैच में थर्ड अंपायर ने टीम इंडिया (Team India) के खिलाफ गलत फैसले सुनाए. दरअसल, इस मैच में भारतीय पारी के 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर थर्ड अंपायर ने सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कैच को लेकर गलत फैसला सुनाया.

थर्ड अंपायर के इस फैसले पर भड़के थे कोहली

रिप्ले में गेंद जमीन को साफ छूती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन टीवी अंपायर ने फील्ड अंपायर के आउट के फैसले को बरकरार रखा. थर्ड अंपायर के इस फैसले पर कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) मैदान के बाहर डग आउट में भड़कते हुए नजर आए. सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को गलत आउट दिए जाने के बाद विराट कोहली काफी नाराज थे.

कार्तिक ने शेयर किया ये फनी मीम

थर्ड अंपायर के विवादित फैसले के बाद विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव को लेकर ट्विटर पर काफी मजेदार मीम्स वायरल हुए थे. भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव और रोहित शर्मा का एक मजेदार मीम शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर चुटकी ली है. कार्तिक ने जो मीम शेयर किया है, उसमें विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव और रोहित शर्मा हथियार लेकर बाइक पर थर्ड अंपायर को ढूंढते हैं. कार्तिक ने इस मजेदार मीम को शेयर करते हुए कहा, 'ये मैच के बाद थर्ड अंपायर से मिलने जा रहे हैं. यह बहुत मजेदार है. सबसे जरूरी बात अंपायरिंग शायद क्रिकेट का सबसे मुश्किल काम है.'

Going to meet the 3rd umpire after today's match

Not much of a meme person, but thought this was funny .@ImRo45 @imVkohli @surya_14kumar

And most importantly, umpiring is probably the toughest Job in cricket .cut them some slack . India won too pic.twitter.com/MxYhgcJk2f

— DK (@DineshKarthik) March 18, 2021